Vážně nemocný exreprezentant Choma: Dojemné setkání s fotbalistou Šínem!

Šokující příběh bývalého florbalisty Adama Chomy (23), který trpí nevyléčitelnou rakovinou, hnul celým Českem. On sám bere léčbu pozitivně a zmínil i svůj idol Matěje Šína (21), který nemoc porazil. Nedávno se oba dokonce potkali.

Další mladý sportovec, který musí čelit krutému osudu v podobě rakoviny. Jen člověk se srdcem z kamene se necítí dotčen takovým příběhem. Florbalista Adam Choma si vyslechl nelítostnou diagnózu po operaci nádoru u mozku. Rakovina se mu v plné síle vrátila a to ve formě agresivní zhoubné recividy, která mu postihla kosti. On se ale nevzdává a s úsměvem žije dál.

„Velkou inspirací pro mě byl Matěj Šín, který se stejně jako já z rakoviny vyléčil a vrátil se na vrchol,“ zmínil se ve svém videu na YouTube. Fotbalista Šín (21) má za sebou neuvěřitelný příběh bojovníka. Po zdolání své nemoci se nedávno objevil v nominaci na EURO do jednadvaceti let.

A co víc! Adam se mohl se svým vzorem setkat. „Chtěl bych poděkovat Matesu Šínovi, který mi zařídil tento dres. Už je to nějaká doba, možná měsíc nazpátek, “ usmíval se Choma a ukázal sportovní úbor s číslem deset a Matějovou jmenovkou. „Ostrava je malé město a známý známého je známý známého,“ vysvětloval bývalý florbalista, jak to s celým setkáním bylo.

Kamarádi Adama se tak postarali o setkání dvou mladých mužů, které v životě potkal podobný osud. O život se museli porvat mimo hřiště. Jeden svůj duel dotáhl k vítěznému konci, druhý se navzdory špatným prognózám snaží užívat si každý další den a dělá vše pro to, aby jich měl před sebou co nejvíc.