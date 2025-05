Mrazivá zpověď florbalového reprezentanta Adama Chomy: Ničí ho rakovina... Umírám!

Je to příběh mladého muže, který miluje život, rodinu, florbal a krásnou Španělku Raquel. Přesto z vyprávění bývalého reprezentanta Adama Chomy (23) běhá mráz po zádech. Kvůli zákeřné chorobě totiž dopadne tragicky!

„Zdravím, mé jméno je Adam Choma a vrátila se mi rakovina. Doktoři mi dávají poslední týdny či měsíce života,“ otevírá ostravský sympaťák story o lásce, nemoci i neodpustitelném lékařském šlendriánu ve videu, které má na Youtube od pondělka přes 115 tisíc shlédnutí!

Úraz tatínka

Ještě než se Adam narodil, přišel jeho tatínek po pracovním úrazu o obě nohy pod kotníkem. Přesto s manželkou vedli syna ke sportu. „Florbal byl pro mě vším,“ vyznává se talentovaný kluk. Z Ostravy se dostal až do juniorského nároďáku. Hrál extraligu, studoval vysokou školu, byl zamilovaný. Jenže v roce 2023 jej začaly pronásledovat neústupné bolesti hlavy. Na stupnici od 1 do 10 byl na sedmičce! „Dobrý den, pane Choma, máte nádor na mozku,“ popisuje, jak mu se po sérii vyšetření sdělil neurolog diagnózu. Po telefonu...

Pod skalpel!

Akutní operaci prodělal předloni 1. června. „Od chirurga jsem se dozvěděl, že nádor měl rozměry tenisáku,“ přibližuje Adam ve svém vlogu. Následovaly radioterapie a chemoterapie. „Léčil jsem se na brněnské dětské onkologii, protože nádor byl dětského typu a u dospělých se nevyskytuje,“ vysvětluje. Poslední »chemoška« proběhla v červnu 2024. Z těla mu vyjmuli port a on se pomalu vracel do normálního života. Posiloval, běhal, užíval si.

Ovšem jen několik měsíců. Do té doby, než se mu stupňovaly bolesti zad a kyčlí. Když ho rodiče našli v pokojíčku uplakaného, odvezli jej v Ostravě na pohotovost. Tam však na nic nepřišli. „Neudělali mi ani rentgen. Jen se mě zeptali na pár klasických otázek a nasadili mi dva prášky proti bolesti! Řekli, ať si najdu fyzioterapeuta i neurologa. A to i potom, co jsem jim řekl, že jsem onkologický pacient a jsem v remisi. »Super« přístup, co?“

Na tamním oddělení onkologie prý zažil peklo. „Měli tam ke mně ten nejhorší přístup, jaký jsem kdy zažil,“ zlobí se Choma. I když v Brně jeho léčbu přesně naplánovali, v Ostravě si dělali všechno po svém. „Takže mi přednosta přesunul termíny magnetických rezonancí podle toho, jak se mu to hodilo.“

Vysmátý onkolog

Když chtěl vyšetření urychlit, se zlou se potázal. „Onkolog v Ostravě se mi vysmál. Připadal jsem si, že simuluju,“ popisuje složité momenty mladík, jenž postupně ztrácel sílu i víru. A to i přesto, že výsledky testů dopadly i před odklad dobře. „Měl jsem radost, ale o to víc jsem nechápal nepřestávající bolesti.“ Adam si našel nového lékaře. Konečně viděl, že má někdo o jeho zdraví doopravdy zájem. Spolu s ním ale přišly černé zprávy. „Nechci být špatným poslem, ale podle rentgenu máte něco v kostech,“ oznámil mu a vytiskl urgentní žádanku na další CT do Ostravy.

Když tam Choma dorazil, nestačil se divit. „Tam mi řekli, že můj neurolog tomu nerozumí. Měl jsem totiž tři týdny zpět magnetickou rezonanci mozku a páteře, kde se nic nenalezlo. On ale přitom žádal rezonanci kyčlí!“

Další vyšetření podstoupil už díky starostlivé kamarádce Sáře. „Něco tam je,“ řekla mu pak do očí. Po týdnu v nemocnici bylo jasno. „Recidiva nádoru. Rakovina se mi vrátila tím nejhorším možným způsobem. Nedá se vyléčit. Když pak ještě zkontrolovali vyšetření z Ostravy, která měla být podle lékařů v pořádku, zjistili, že tam něco vidět je. Pochybili. Kdyby to zjistili dříve, pomohlo by to? To se nikdy nedozvíme!“