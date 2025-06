Francouzka Boissonová si ukradla pařížskou show: Smraďoch s 11 miliony

Před pár týdny se jí mnozí smáli, teď se v úžasu klanějí! Francouzská tenistka Lois Boissonová (22) je nejskloňovanějším jménem letošního French Open.

Třikrát se zkoušela v Paříži probít do hlavní soutěže, bez šance. Na ostatních grandslamech ji do kvalifikace ani nevzali... Letos se nad ní francouzští organizátoři smilovali a věnovali Lois divokou kartu. Výsledkem je velkolepá jízda a totální euforie fanoušků! „Vůbec nevím, co se to děje. Splnila jsem si sen. Je to pro mne obrovský krok dopředu,“ jásala 361. hráčka světa, jež je ve virtuálním žebříčku už na 120. příčce.

Páchneš!

Přitom ještě minulý měsíc byla terčem posměchu. V Rouenu sice smetla Britku Dartovou, jenže frustrovaná soupeřka se ji pokusila zostudit. „Mohla byste jí říct, ať používá deodorant? Fakt dost páchne,“ stěžovala si během výměny stran rozhodčí.

Fanoušci i experti Dartovou za její slova strhali a donutili k omluvě, zatímco Boissonová si ze sebe udělala legraci: Sdílela koláž, jak v ruce drží deodorant. „Asi potřebuji spolupráci,“ připsala se smajlíky.

Teď je za hvězdu. Na pařížské antuce už sfoukla čtyři soupeřky včetně světové trojky Pegulaové, dnes ji čeká Ruska Andrejevová. Má jistý šek na 11 milionů korun, přitom dosud za kariéru vydělala jen tři »melouny«. A sponzoři se jen hrnou – dost možná i výrobci deodorantů.