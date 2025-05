Dojemné gesto pro nemocného florbalistu Chomu: Lidé se složili na úpravu bydlení!

Minulý týden otřásla Českem zpráva o bývalém reprezentantovi ve florbale Adamu Chomovi (23). Rodák z Ostravy se pere s rakovinou, kvůli které má před sebou prý jen velmi málo času. Příběh, který zveřejnil ve formě videa, vzbudil v lidech obrovskou vlnu solidarity a tak veřejnost spojila své síly. A výsledek? Za pár hodin se povedlo ve sbírce vybrat slušný obnos peněz, který teď Adamově rodině může pomoci!

Adamův příběh otřásl Českem. Mladému florbalistovi se po urputném boji vrátila rakovina, ovšem v tak rozsáhlé formě, že mu lékaři dávají už jen týdny či měsíce života. Bývalý reprezentant celou svou situaci vylíčil ve zpovědi na YouTube a sklidil za svou statečnost a otevřenost obrovský ohlas.

Někteří z lidí se zajímali, jestli by Adamovi mohli alespoň finančně pomoci. „Já jsem peníze původně nechtěl, ale ve finále, po konzultaci s rodiči a poté, co jsme se podívali na to, jak náš byt vypadá... Tak jsem si určitě vědom toho, že potřebujeme zrekonstruovat koupelnu, záchod, kuchyň a i můj pokoj, protože dřív nebo později nejspíše skončím na invalidním vozíčku,“ přemítal bývalý florbalista, který má podle svých slov metastáze po celém těle.

Rodina záhy zřídila sbírku přes platformu Darujeme, kde byl cíl vytýčen na 750 tisíc korun. A solidarita lidí byla obrovská! Peníze dokázali sesbírat dokonce za pár hodin. Navíc dokonce byla sbírka uzavřena s ještě o něco vyšší částkou. Někteří ale Adama přemlouvají, aby se možnost přispět znova otevřela.

„Já se moc omlouvám, ale já už více peněz nepotřebuji. Na tu rekonstrukci to stačí a připadá mi blbé od vás vybírat více peněz,“ vysvětloval Adam. „Vážím si toho, fakt si toho vážím, že mi chcete posílat další peníze. Ale za takovou částku byt zrekonstruovat jde. Použiju to všechno, zbyde mi třeba ještě na léky a další věci, které jsem zmiňoval, ale opravdu více peněz nepotřebuju. Mockrát si vážím, že mi chcete až takhle pomoct,“ dodal.

Jenže některým lidem vůbec nejde o to, kolik peněz bude rodina potřebovat na to, aby mohla uzpůsobit své bydlení Adamovým budoucím potřebám. „Mám radost, že se vybralo dostatek na rekonstrukci. Ale co kdybychom ti chtěli přispět na to, aby sis ten život mohl opravdu užít? Bylo by fajn, kdyby se sbírka mohla ještě alespoň na chvíli spustit,“ zkoušela bývalého sportovce přemluvit jedna z komentujících na jeho profilu. Podaří se lidem nakonec Adama přesvědčit?