Hrůza na oslavách triumfu kriketového týmu: V tlačenici umřelo 11 lidí!

Nejméně 11 lidí dnes zahynulo a 33 dalších bylo zraněno při tlačenici v jihoindickém městě Bengalúru, kde fanoušci slavili vítězství místního kriketového týmu. Napsal to web The Times of India a zahraniční agentury. Kondolence už vyjádřili indický premiér Naréndra Módí nebo místní politici.

Incident se stal ve chvíli, kdy se před kriketovým stadionem v Bengalúru shromáždily tisíce fanoušků, aby oslavily vítězství klubu Royal Challengers v populárním kriketovém turnaji Indian Premier League, uvedla agentura AP.

Když vítězové slavili svůj triumf uvnitř stadionu, lidé venku po sobě začali lézt, aby se dostali ke vchodu. Někteří fanoušci zemřeli a další byli zraněni u jednotlivých bran, když se chtěli vtlačit dovnitř a organizátoři je nechtěli pustit, napsala agentura Reuters.

Na záběrech z místa neštěstí je vidět, jak se policie tyčemi snaží davy lidí usměrnit, fanoušci křísí lidi v bezvědomí nebo záchranáři přenášejí zraněné do sanitek.

„Neštěstí v Bengalúru je naprosto srdcervoucí. V tento tragický čas jsem v myšlenkách se všemi, kteří přišli o své blízké. Modlím se za to, aby se zranění co nejdříve uzdravili,“ citoval web The Times of India premiéra Módího.

„Je hluboce bolestivé a šokující, že lidé, kteří měli být svědky oslav vítězství týmu, při této tragédii zahynuli. Upřímnou soustrast rodinám zemřelých,“ napsal na síti X náměstek premiéra státu Karnátaka, kde se Bengalúru nachází. „Dav byl velmi nezvladatelný,“ dodal podle Reuters jeden z úředníků.

Tlačenice jsou v Indii poměrně časté. Na začátku května přišlo šest lidí o život a 55 bylo zraněno v hinduistickém chrámu na západě země, kde lidé sledovali náboženský rituál. Nejméně 30 lidí pak zemřelo a 60 dalších se zranilo na konci ledna v tlačenici během hinduistického svátku Kumbh mélá na severovýchodě Indie, kde se miliony věřících nořilo do řeky Gangy.