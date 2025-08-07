ONLINE: Sparta - Ararat. Boj o postup s Armény. Jaké změny udělá Priske v sestavě?
První krok zvládli, ale přichází na řadu další. Fotbalisté Sparty v boji o proniknutí do Konferenční ligy po úspěšném vyřazení kazašského Aktobe musí tentokrát zvládnout duel s druhým dosud nepoznaným soupeřem. O postup do závěrečného 4. předkola poprvé hrají s klubem Ararat-Armenia. Trenér Pražanů Brian Priske nejen vzhledem ke zranění Angela Preciada avizoval pro úvodní domácí zápas změny v sestavě. Jaké budou? A pomohou k výhře? ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.