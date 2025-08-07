Předplatné

Prospekt Slavie odložený v Pardubicích. Má nemluva Konečný vlastnosti pro TOP kluby?

Prospekt Slavie odložený v Pardubicích. Má nemluva Konečný vlastnosti pro TOP kluby?
Mikuláš Konečný v dresu Pardubic
Mikuláš Konečný mění dres Slavie za trikot Pardubic
Mikuláš Konečný v duelu s Plzní
Stoper Slavie Mikuláš Konečný se cpe do branky Táborska
4
Fotogalerie
Chance Liga
„Je to projekt Slavie. Ta ho dala do klubu, kterému věří, že jim ho vychová a on se vrátí a bude hrát za áčko,“ říká na adresu Mikuláše Konečného redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl v novém díle pořadu iSkaut. „Je přesvědčený o svých schopnostech, ví, že na áčko Slavie jednou bude mít, ale otázka je, jestli za něj bude hrát,” dodává jeho kolega Bartoloměj Černík. Mladý stoper se nyní rozvíjí v Pardubicích, ale míří daleko výš.

  • Jaké jsou jeho přednosti, ve kterých patří mezi špičku ligy?
  • V jakém klubu by se rád jednou viděl?

Celý díl pořadu iSkaut o Mikuláši Konečném najdete na www.liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta32107:47
2Slavia32105:27
2Zlín32105:27
4Olomouc32103:17
5Karviná32014:26
6Jablonec31204:25
7Plzeň21106:24
8Liberec31116:64
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Dukla30211:32
12Ml. Boleslav20115:61
13Ostrava20111:21
14Slovácko30121:31
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

