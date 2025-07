Vstoupit do diskuse (

Osmadvacetiletý Diogo Jota zemřel spolu se svým o dva roky mladším sourozencem Andrém poté, co jejich vůz havaroval při jízdě severním Španělskem. Jak vyšlo najevo, mířili z Portugalska na noční trajekt do Velké Británie.

Pneumatika Jotova luxusního vozu Lamborghini Urus praskla při předjíždění na španělské dálnici A-52 u města Cernadilla – jen necelých dvacet kilometrů od hranic. Auto sjelo z vozovky, několikrát se převrátilo a následně začalo hořet kolem půl jedné v noci – oheň se rozšířil i na okolní vegetaci.

Jak ukazují fotografie, z auta téměř nic nezbylo, jen ohořelé trosky. Přivolané záchranné složky už nemohly pomoci. Policie zatím neví, kdo vůz v osudný moment řídil.

Proč byl Jota na cestě právě v takovou nezvyklou chvíli? „Nedávno podstoupil operaci plic a bylo mu lékaři doporučeno neletět do Anglie. Mířil do přístavu Santander na severu Španělska, odkud se měl trajektem dostat do Británie,“ uvedl redaktor stanice CNN Portugal Rui Loura.

Liverpoolu začíná příprava na novou sezonu v pondělí, a tak se Jota vydal na cestu zpět do Anglie právě tímto způsobem – méně než dva týdny poté, co si v rodném Portu 22. června vzal svou dětskou lásku Rute, s níž má tři děti.

S nimi nyní truchlí nad předčasným odchodem slavného fotbalisty fanoušci po celé planetě.