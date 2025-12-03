Tajemství zásnub golfové královny Kordové: Klofla pracháče!
Chudáček, který se přižení do bohaté rodiny? Možná přesně naopak! Snoubencem golfové královny Nelly Kordové (27) není jen tak nějaký hejsek. Casey Gunderson (30) je totiž dost možná zazobanější než ona!
Utajila ho před celým světem, takže když se v pátek pochlubila zásnubami, vyrazila kdekomu dech. Kdo je ten od pohledu plachý hošík, kterého Nelly na fotkách divoce líbá a štěstí z ní přímo tryská? Žádný sportovec, žádná celebrita, prostě klučina z davu, soudili mnozí.
Viceprezident
Jenže vše je jinak! Nelly, která během kariéry vydělala na turnajových odměnách přes 300 milionů korun, a další bohatství jí na konto prší z exkluzivních reklamních kontraktů, totiž klofla pracháče! Gunderson sice na střední hrával americký fotbal, ale jeho prioritou vždy bylo studium. Je to vzdělaný byznysmen, který je ředitelem rozvoje a současně viceprezidentem firmy Florida Engineering LLC. Ta se zabývá vývojem komerčních a rezidenčních projektů ve více než dvaceti státech, primárně na Floridě.
Odkopla hokejistu
Jak se poznali? Casey, jenž má tři sestry a bratra, vystudoval IMG Academy v Bradentonu, kde Kordovi bydlí. Nelly tak nejspíš znal ještě z doby, kdy randila s kanadským hokejistou Athanasiouem. S ním se prý rozešla už před třemi lety, kdy ji sbalil Gunderson. A jemu teď řekla »ano«!