Na Světových hrách v Číně zemřel orientační běžec. Příčinu smrti organizátoři tají

Italský orientační běžec Mattia Debertolis zemřel při Světových hrách v Číně
Italský orientační běžec Mattia Debertolis zemřel při Světových hrách v ČíněZdroj: Profimedia
Italský orientační běžec Mattia Debertolis
Na Světových hrách v čínském Čcheng-tu zemřel italský orientační běžec Mattia Debertolis, který byl nalezen v bezvědomí během pátečního závodu na krátké trati. Bylo mu 29 let. O jeho úmrtí informovali ve společném prohlášení organizátoři akce a zástupci Mezinárodní federace orientačního běhu.

„Navzdory okamžité odborné lékařské péči v jednom z nejlepších čínských zdravotnických zařízení zemřel,“ stojí v prohlášení, které neuvádí příčinu smrti účastníka několika světových šampionátů.

Závod se konal v Kao-mingu asi 50 kilometrů od Čcheng-tu a provázely ho teploty kolem 40 stupňů Celsia. Nedokončilo ho 11 ze 40 startujících včetně českých reprezentantů Jakuba Glonka a Tomáše Křivdy, který útočil na zlato, ale musel odstoupit po bodnutí hmyzem.

„Tohle bylo to nejšílenější, co jsem zažil. Jestli jsme loni na mistrovství Evropy v Maďarsku říkali, že je vedro, tak tohle bylo ještě dvakrát horší,“ komentoval podmínky pátečního závodu Glonek na webu Českého svazu orientačních sportů.

V neděli skončil Křivda druhý ve sprintu a smíšená štafeta přidala v pondělí další stříbro.

Na Světových hrách v neolympijských sportech startuje kolem 5000 sportovců v 34 odvětvích.

