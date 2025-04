Smáli se jim, teď mají třetí postup v řadě. Hollywoodští herci proplouvají anglickým fotbalem

Před pěti lety oznámili známí hollywoodští herci – Ryan Reynolds a Rob McElhenney – že kupují velšský fotbalový klub Wrexham AFC. Vypadalo to jako šílený nápad, nyní jsou po neuvěřitelné sérii jen krok od nejvyšší anglické soutěže. „Pamatuju si naší první tiskovku, kdy se nás ptali, jaké máme cíle. Rob vyhrkl ‚Premier League.‘ Lidi se smáli a měli na to plné právo. Znělo to šíleně… Ale nemysleli jsme to jako vtip,“ vzpomínal Reynolds po nedávném postupu do Championship.

Takovou jízdu anglické profesionální soutěže nepamatují. Nikdy se žádnému týmu nepovedlo v rámci nejvyšších pěti lig ostrovní kopané postoupit o úroveň výš třikrát po sobě. Až do teď.

Naprosto snový, až filmový příběh, přitom píše tým, který si před pár roky koupili dva slavní hollywoodští herci. Ryan Reynolds známý jako představitel sarkastického superhrdiny Deadpoola po šokujícím postupu do druhého nejvyššího patra anglické kopané napsal na sociální síť Instagram dlouhé a emotivní vyjádření.

„Cítím se tady jako doma. Tohle místo si cení sounáležitosti, slušnosti a historie,“ projevil vděk fanouškům za vřelé přijetí do tamní fotbalové rodiny. Nebýt nadšených fanatiků, už se navíc profesionální kopaná ve čtyřicetitisícovém městečku v severním Walesu možná vůbec nehrála.

V létě 2011 klubu zcela reálně hrozilo vyloučení z nejvyšších soutěží. Fanoušci tak uspořádali sbírku, vybrali během jediného dne 127 tisíc liber a pomohli zaplatit požadovanou kauci, aby zajistili klubu účast v nadcházející sezóně.

O deset let později se „červených draků“ zcela nečekaně ujali američtí herci a píší zde jednu z nejhezčích pohádek současného fotbalu. „Jádrem tohoto klubu jsou fanoušci. Než jsme sem přišli, několikrát ho sami zachránili. Wrexham je jedním z nejskvělejších zážitků mého života,“ opěvoval místní nadšence Reynolds.

Podobně očarovaný je z akvizice fotbalového celku i druhý majitel, Rob McElhenney, který se proslavil především v show It's Always Sunny in Philadelphia. „Mám nejlepší práci ve světě sportu. Jenom si sednu, koukám na zápas a jsem nekonečně vděčný. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem poznal ty nejlepší lidi na světě,“ líčí nekonečně pozitivní zkušenosti.

Hlavními hrdiny bláznivé story jsou pochopitelně slavní a movití majitelé, kteří do klubu investovali nemalé peníze, aby ho posouvali směrem k absolutní fotbalové smetánce, tedy Premier League. Pod nevídaným úspěchem jsou však podepsaní i další hrdinové, ačkoli bývají občas opomíjení.

Naprosto klíčovým mužem je například trenér Phil Parkinson, který v klubu působí už od roku 2021 a vybojoval všechny tři postupy. Právě jeho zkušenosti a vedení týmu bylo pro Wrexham naprosto klíčové. „Zapsali jsme se do historie a to by se nikdy nestalo bez moudrosti Phila Parkinsona a jeho realizačního týmu, nebo bez talentu Paula Mullina,“ připomněl stěžejní tvůrce kouzelné pohádky.

Právě zmíněný útočník Paul Mullin měl naprosto zásadní gólový podíl na předchozích dvou postupech. Seznam důležitých postav je přitom samozřejmě ještě výrazně delší.

„Říká se, že Velšané mají ‚srdce básníka a pěsti bojovníka‘ a přesně to na tomhle místě miluju. Přál bych si, aby každý člověk na světě mohl navštívit Wrexham,“ uzavřel Reynolds dlouhý dopis a přidal slovo Diolch, což ve velštině znamená „děkuji“.

Celou neuvěřitelnou story velšského klubu působícího v anglických fotbalových soutěžích detailně sleduje také dokumentární série Welcome to Wrexham, který se natáčí už od roku 2021 a v květnu vyjde už jeho čtvrtá série, kde diváci mohou nahlédnout pod pokličku jednoho z nejzajímavějších příběhů světového fotbalu.