Nečas přihrával, bodoval také Ivan. Pastrňák u výhry a Blümel se zranil. Hronek 0+2

Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San JoseZdroj: ČTK / David Zalubowski
David Pastrňák z Bostonu a Matthew Schaefer z New York Islanders
Bostonští David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z gólu v utkání proti Bostonu
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Montreal porazil i díky 24 zákrokům Jakuba Dobeše doma Toronto 5:2
Martin Nečas na ledě září.
Dallas porazil Edmonton vysoko 8:3
Anaheim porazil Boston, trefil se i Gudas
20
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa Hronka zvítězil na ledě Anaheimu 5:4. Na straně poražených inkasoval Petr Mrázek čtyřikrát z 27 střel. Matěj Blümel odstoupil kvůli zranění, i bez něj Boston porazil New York Islanders 3:1. Daniel Vladař přispěl 25 zákroky k výhře Philadelphie 4:2 na ledě Floridy.

V duelu českých brankářů se radoval z výhry Jakub Dobeš, který zastavil 31 střel a dovedl Montreal k vítězství 4:3 v Utahu. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát ze 17 střel a dvakrát jej překonal Nick Suzuki, který zvýšil na 2:0 a ve třetí třetině vyrovnal na 3:3. Zápas rozhodl Ivan Děmidov.

„Dobeš podal excelentní výkon,“ chválil trenér Montrealu Martin St. Louis českého gólmana, který inkasoval všechny tři góly ve druhé třetině při obratu Utahu z 0:2 na 3:2. „Vybrali jsme si pár špatných minut v řadě, nechytil jsem v nich nic navíc. Nebyl ale důvod kvůli tomu nic měnit. I trenér nám říkal, že hrajeme dobře. Drželi jsme se dál svého plánu a vyšlo to,“ konstatoval Dobeš, který si připsal při jedenáctém startu osmou výhru.

Přihrávka Tomáše Hertla pomohla Vegas k zisku bodu za prohru 3:4 po nájezdech s Ottawou. Po přihrávce českého centra vyrovnal v přesilové hře Mark Stone na 3:3. Rozstřel rozhodl Shane Pinto.

Nečas si při obou gólových akcích připsal druhou asistenci, po které upravil Sam Malinski na 3:0 a Artturi Lehkonen uzavřel skóre. Šestadvacetiletý český útočník si tím vylepšil bilanci v sezoně na třicet bodů (13+17) a v produktivitě českých hráčů vystřídal na prvním místě Davida Pastrňáka (11+18), který vyšel naprázdno na ledě Islanders.

Ivan bodoval při prvním startu v sezoně

Ivan ozdobil svůj první start v sezoně chytrou přihrávkou, po níž vstřelil Joel Kiviranta pátý gól týmu. „Odvedli jsme výbornou práci v tom, abychom limitovali jejich šance a nezahazovali naše,“ komentoval brankář Colorada MacKenzie Blackwood desátou výhru týmu v řadě. Avalanche v posledních třech zápasech dokonce neinkasovali. Stejnou sérii zažil klub naposledy v roce 2001.

Hronek zaznamenal první bod ve dvanácté minutě, kdy po jeho asistenci zvýšil v přesilové hře Evander Kane na 2:0. Podruhé se český bek zapsal do statistik za stavu 3:3, když jeho střela skončila po několika odrazech v brance. Rozhodčí uvedli jako autora gólu Maxe Sassona. Hronek si v posledních pěti utkáních připsal šest bodů (2+4). Mrázek startoval pošesté v sezoně a má vyrovnanou bilanci tři výhry a tři prohry.

Blümel se zranil

Elitní útok Bostonu měl opět výhradně české složení, po boku Pavla Zachy hráli na křídlech Pastrňák a Blümel. České trio bylo na ledě u jediné branky Islanders, kterou vstřelil v páté minutě Matthew Barzal. Blümel však odehrál jen dvě střídání, pak odstoupil kvůli zranění v dolní části těla.

Na obratu Bruins se podílel dvěma trefami pětadvacetiletý útočník čtvrté řady Alex Steeves, jenž měl před utkáním dva góly za celou kariéru v NHL. „Nemyslím si, že se ze mě najednou stane David Pastrňák nebo někdy takový. Ale góly mi dodávají sebevědomí. Je příjemné být takhle odměněný. Ale ještě lepší pocit je, že jsem pomohl týmu k důležité výhře,“ řekl Steeves, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Na výhře měl i lví podíl Jeremy Swayman, neboť chytil 44 střel.

Vladař u výhry nad Floridou

Florida vedla 2:0 poté, co Vladaře překonal zblízka Brad Marchand a ve 26. minutě zakončil Carter Verhaeghe vydařenou souhru do prázdné branky. Philadelphia vyrovnala ještě v prostřední třetině a zápas rozhodl 46 sekund před koncem Tyson Foerster.

Vladař chytil v úvodní třetině 14 střel a proti Floridě, která obhajuje Stanleyův pohár, si připsal druhou výhru v sezoně. „Mají silný tým a v jejich hale se nechytá lehce. Tlačí se do brány, vytváří na vás tlak. Ale po první třetině jsme se semkli a odehráli dobrý zápas. Zasloužili jsme si vyhrát,“ uvedl Vladař, který je v elitní desítce gólmanů v průměru inkasovaných branek na zápas (2,39) i v úspěšnosti zásahů (91,3 procenta).

Vladařův výkon ocenil i trenér Philadelphie Rick Tocchet. „Chytal neskutečně. Zachránil nás, i proto jsme po první třetině prohrávali jen o gól. O přestávce jsme udělali pár změn a rozjeli se,“ řekl kouč.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
36Detail
LIVE
51Detail
LIVE
24Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
13Detail
LIVE
42Detail
LIVE
43Detail
LIVE
24Detail
LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
60Detail
LIVE
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
45Detail
LIVE
23Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1922412428
2.Macklin CelebriniSan Jose142236252
3.Connor McDavidEdmonton10243425-6
4.Connor BedardChicago141933238
5.Leo CarlssonAnaheim1320332412
6.Jack EichelVegas112132242
7.Jason RobertsonDallas1417312410
8.William NylanderToronto112031207
9.Cale MakarColorado922312424
10.Kirill KaprizovMinnesota161430252

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils241061777:6933
2Tampa241232780:6432
3Carolina231042780:6930
4Flyers23673768:6429
5Islanders25943975:7329
6Montreal23853780:8029
7Washington241212980:6628
8Rangers2610321171:6728
9Ottawa24844878:7828
10Boston269501280:8428
11Pittsburgh221105668:6027
12Detroit259411175:8627
13Columbus24654970:7826
14Florida2411111175:7725
15Toronto236431076:8323
16Buffalo247241173:8422
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado241616196:5340
    2Dallas241234583:6734
    3Minnesota25864775:6932
    4Anaheim24961889:7831
    5Kings24747666:6929
    6Vegas24918672:7328
    7Seattle Kraken23746659:6228
    8Utah24933974:7227
    9San Jose256631071:8027
    10Chicago23915872:6625
    11Edmonton255551077:9525
    12Winnipeg2210201070:6324
    13St. Louis258071067:9123
    14Vancouver256421378:9322
    15Calgary267231465:8121
    16Nashville235241258:8418

