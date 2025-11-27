Nečas přihrával, bodoval také Ivan. Pastrňák u výhry a Blümel se zranil. Hronek 0+2
Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa Hronka zvítězil na ledě Anaheimu 5:4. Na straně poražených inkasoval Petr Mrázek čtyřikrát z 27 střel. Matěj Blümel odstoupil kvůli zranění, i bez něj Boston porazil New York Islanders 3:1. Daniel Vladař přispěl 25 zákroky k výhře Philadelphie 4:2 na ledě Floridy.
V duelu českých brankářů se radoval z výhry Jakub Dobeš, který zastavil 31 střel a dovedl Montreal k vítězství 4:3 v Utahu. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát ze 17 střel a dvakrát jej překonal Nick Suzuki, který zvýšil na 2:0 a ve třetí třetině vyrovnal na 3:3. Zápas rozhodl Ivan Děmidov.
„Dobeš podal excelentní výkon,“ chválil trenér Montrealu Martin St. Louis českého gólmana, který inkasoval všechny tři góly ve druhé třetině při obratu Utahu z 0:2 na 3:2. „Vybrali jsme si pár špatných minut v řadě, nechytil jsem v nich nic navíc. Nebyl ale důvod kvůli tomu nic měnit. I trenér nám říkal, že hrajeme dobře. Drželi jsme se dál svého plánu a vyšlo to,“ konstatoval Dobeš, který si připsal při jedenáctém startu osmou výhru.
Přihrávka Tomáše Hertla pomohla Vegas k zisku bodu za prohru 3:4 po nájezdech s Ottawou. Po přihrávce českého centra vyrovnal v přesilové hře Mark Stone na 3:3. Rozstřel rozhodl Shane Pinto.
Nečas si při obou gólových akcích připsal druhou asistenci, po které upravil Sam Malinski na 3:0 a Artturi Lehkonen uzavřel skóre. Šestadvacetiletý český útočník si tím vylepšil bilanci v sezoně na třicet bodů (13+17) a v produktivitě českých hráčů vystřídal na prvním místě Davida Pastrňáka (11+18), který vyšel naprázdno na ledě Islanders.
Ivan bodoval při prvním startu v sezoně
Ivan ozdobil svůj první start v sezoně chytrou přihrávkou, po níž vstřelil Joel Kiviranta pátý gól týmu. „Odvedli jsme výbornou práci v tom, abychom limitovali jejich šance a nezahazovali naše,“ komentoval brankář Colorada MacKenzie Blackwood desátou výhru týmu v řadě. Avalanche v posledních třech zápasech dokonce neinkasovali. Stejnou sérii zažil klub naposledy v roce 2001.
Hronek zaznamenal první bod ve dvanácté minutě, kdy po jeho asistenci zvýšil v přesilové hře Evander Kane na 2:0. Podruhé se český bek zapsal do statistik za stavu 3:3, když jeho střela skončila po několika odrazech v brance. Rozhodčí uvedli jako autora gólu Maxe Sassona. Hronek si v posledních pěti utkáních připsal šest bodů (2+4). Mrázek startoval pošesté v sezoně a má vyrovnanou bilanci tři výhry a tři prohry.
Blümel se zranil
Elitní útok Bostonu měl opět výhradně české složení, po boku Pavla Zachy hráli na křídlech Pastrňák a Blümel. České trio bylo na ledě u jediné branky Islanders, kterou vstřelil v páté minutě Matthew Barzal. Blümel však odehrál jen dvě střídání, pak odstoupil kvůli zranění v dolní části těla.
Na obratu Bruins se podílel dvěma trefami pětadvacetiletý útočník čtvrté řady Alex Steeves, jenž měl před utkáním dva góly za celou kariéru v NHL. „Nemyslím si, že se ze mě najednou stane David Pastrňák nebo někdy takový. Ale góly mi dodávají sebevědomí. Je příjemné být takhle odměněný. Ale ještě lepší pocit je, že jsem pomohl týmu k důležité výhře,“ řekl Steeves, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Na výhře měl i lví podíl Jeremy Swayman, neboť chytil 44 střel.
Vladař u výhry nad Floridou
Florida vedla 2:0 poté, co Vladaře překonal zblízka Brad Marchand a ve 26. minutě zakončil Carter Verhaeghe vydařenou souhru do prázdné branky. Philadelphia vyrovnala ještě v prostřední třetině a zápas rozhodl 46 sekund před koncem Tyson Foerster.
Vladař chytil v úvodní třetině 14 střel a proti Floridě, která obhajuje Stanleyův pohár, si připsal druhou výhru v sezoně. „Mají silný tým a v jejich hale se nechytá lehce. Tlačí se do brány, vytváří na vás tlak. Ale po první třetině jsme se semkli a odehráli dobrý zápas. Zasloužili jsme si vyhrát,“ uvedl Vladař, který je v elitní desítce gólmanů v průměru inkasovaných branek na zápas (2,39) i v úspěšnosti zásahů (91,3 procenta).
Vladařův výkon ocenil i trenér Philadelphie Rick Tocchet. „Chytal neskutečně. Zachránil nás, i proto jsme po první třetině prohrávali jen o gól. O přestávce jsme udělali pár změn a rozjeli se,“ řekl kouč.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|19
|22
|41
|24
|28
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|22
|36
|25
|2
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|10
|24
|34
|25
|-6
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|14
|19
|33
|23
|8
|5.
|Leo Carlsson
Anaheim
|13
|20
|33
|24
|12
|6.
|Jack Eichel
Vegas
|11
|21
|32
|24
|2
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|14
|17
|31
|24
|10
|8.
|William Nylander
Toronto
|11
|20
|31
|20
|7
|9.
|Cale Makar
Colorado
|9
|22
|31
|24
|24
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|16
|14
|30
|25
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|24
|10
|6
|1
|7
|77:69
|33
|2
Tampa
|24
|12
|3
|2
|7
|80:64
|32
|3
Carolina
|23
|10
|4
|2
|7
|80:69
|30
|4
Flyers
|23
|6
|7
|3
|7
|68:64
|29
|5
Islanders
|25
|9
|4
|3
|9
|75:73
|29
|6
Montreal
|23
|8
|5
|3
|7
|80:80
|29
|7
Washington
|24
|12
|1
|2
|9
|80:66
|28
|8
Rangers
|26
|10
|3
|2
|11
|71:67
|28
|9
Ottawa
|24
|8
|4
|4
|8
|78:78
|28
|10
Boston
|26
|9
|5
|0
|12
|80:84
|28
|11
Pittsburgh
|22
|11
|0
|5
|6
|68:60
|27
|12
Detroit
|25
|9
|4
|1
|11
|75:86
|27
|13
Columbus
|24
|6
|5
|4
|9
|70:78
|26
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|23
|6
|4
|3
|10
|76:83
|23
|16
Buffalo
|24
|7
|2
|4
|11
|73:84
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|24
|16
|1
|6
|1
|96:53
|40
|2
Dallas
|24
|12
|3
|4
|5
|83:67
|34
|3
Minnesota
|25
|8
|6
|4
|7
|75:69
|32
|4
Anaheim
|24
|9
|6
|1
|8
|89:78
|31
|5
Kings
|24
|7
|4
|7
|6
|66:69
|29
|6
Vegas
|24
|9
|1
|8
|6
|72:73
|28
|7
Seattle Kraken
|23
|7
|4
|6
|6
|59:62
|28
|8
Utah
|24
|9
|3
|3
|9
|74:72
|27
|9
San Jose
|25
|6
|6
|3
|10
|71:80
|27
|10
Chicago
|23
|9
|1
|5
|8
|72:66
|25
|11
Edmonton
|25
|5
|5
|5
|10
|77:95
|25
|12
Winnipeg
|22
|10
|2
|0
|10
|70:63
|24
|13
St. Louis
|25
|8
|0
|7
|10
|67:91
|23
|14
Vancouver
|25
|6
|4
|2
|13
|78:93
|22
|15
Calgary
|26
|7
|2
|3
|14
|65:81
|21
|16
Nashville
|23
|5
|2
|4
|12
|58:84
|18