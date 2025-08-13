Herečka Vacvalová dobyla horu K2: První slova po neuvěřitelném triumfu
Herečka a moderátorka Lenka Vacvalová (35) má za sebou fantastický úspěch, kterým vstoupila do historie! Svým výstupem na K2 se stala prvním občanem Slovneska, který dokázal bez kyslíku vylézt na dvě nejvyšší hory světa. Cesta byla sice velmi náročná, ale nakonec vše dobře dopadlo a rodačka z Beluši po sestupu poslala fanouškům krátkou zprávu o děsivých zážitcích.
Zdoláním hory K2 si Lenka, která byla na výpravě spolu se svým českým manželem Honzou, dala jako předčasný dárek k narozeninám, které slaví ve čtvrtek. Vrcholu dosáhli 11. srpna a ve středu brzy ráno středoevropského času se z něj v pořádku vrátili do bezpečí.
„Sestoupili jsme právě do základního tábora. Bylo to fakt těžké,“ přiznala Lenka ve svých prvních slovech. „Honza vlivem špatné aklimatizace vystoupal bez pomocného kyslíku až do výšky osmi tisíc sto metrů. Na vrchol už potom pokračoval s podporou umělého kyslíku,“ vylíčila sympatická zrzka. Poláček mohl být limitován také tím, že ho při výstupu zásáhl velký kámen do kolene.
Ostatně sesuvy velmi děsily i Lenku. „Divoká hora nás potrápila až do úplného konce. Strašné byly hlavně kamenné laviny,“ prozradila Slovenka. O tom, jak nebezpečný tento jev je, svědčí bohužel i nedávné úmrtí bývalé elitní biatlonistky Laury Dahlmeierové (†31), kterou kamenná lavina připravila o život na hoře Laila Peak.
Lenka s manželem ale vše zvládli a teď už zaplaveni pocity euforie mohou mířit domů. „O vrcholovou fotku a dojmy se podělíme hned, co si aspoň trochu oddychneme a chytíme signál,“ slíbila hvězda Ordinace a Soudkyně Barbary.