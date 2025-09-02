Ronaldova nevěsta hvězdou červeného koberce v Benátkách: Chlubila se prstenem!
Historicky černá perla symbolizuje bohatství, eleganci a luxus. Přesně jako Kleopatra mezi partnerkami všech fotbalistů Georgina Rodríguezová (31). Z bývalé prodavačky textilu se stala hvězdou červeného koberce!
Na slavném benátském festivalu se dřív promenádovaly legendy stříbrného plátna Claudia Cardinalová (87), Jean- Paul Belmondo (†88) či Marcello Mastroianni (†72). Taky zde v roce 1960 představil slavný Fellini kultovní fi lm Sladký život! Georgina sladký život reálně žije. A v rámci 82. ročníku legendární fi lmové přehlídky to všem ukázala. Úplná hééérečka!
Krajka až na zem
Úchvatné černé krajkové šaty až na zem zvýraznily její pompézní postavu a na šarmu jí ještě přidaly šperky – diamantové náušnice, třpytivý obojek zvaný choker a zejména nablýskané prsteny, mezi nimiž čněl zásnubní prsten za odhadovanou cenu 105 milionů korun. Však ho také elegantní chlubilka dala před objektivy fotografů na odiv!
To proto, aby všechny ujistila, že brzy vymění černou za bílou a co nevidět bude Ronaldovou nevěstou!
Víte, že... Šaty s korzetem Georgině navrhl Fausto Puglisi a jsou z černé sametové krajky macramé se žoržetovou podšívkou.