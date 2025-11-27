Tragické úmrtí fotbalisty Držíka (†20): První slova zdrcené matky
Slovensko se jen pomalu vzpamatovává z šoku. Podle posledních zpráv při autonehodě o víkendu tragicky skončil život dvacetiletého fotbalisty Nikolase Držíka. Jeho matka zanechala na sociální síti srdceryvný vzkaz.
Mladý fotbalista Nikolas Držík měl před sebou první posun v kariéře sportovce. Poprvé měl změnit tým, kluby byly dohodnuté na všech podrobnostech. Ke snu být fotbalistou ale nikdy nedojde. Jeho život vyhasl v neděli při autonehodě.
Úmrtí potvrdila i jeho matka Michaela. „Odešel kus mého srdce. Proč? Můj milovaný syn, moje srdce. Odpočívej v pokoji, tam, kde už nic nebolí, moje lásko,“ zanechala mu dojemný vzkaz do nebe.
Tým OFK Krtovce, za který Držík nastupoval, hraje osmou ligu. FK Koniarovce si ho vyhlédly a v zimě chtěly přivést jako posilu. Tím by sám Nikolas vyzkoušel vyšší ligu. „Naše první zimní posila, která k nám nedorazí... Odpočívej v pokoji,“ rozloučili se s ním Koniarovce.