Schumacherův přítel vyděsil celý svět: Šokující prohlášení
Můžete si klidně věřit na zázraky, ale tady se žádný konat nebude! Ikona formule 1 Michael Schumacher (56) bude navždy ukrytý před světem a veřejnost už ho nikdy neuvidí! Alespoň podle jeho blízkého přítele.
»Schumiho« manželka Corinna kolem něj vytvořila neproniknutelnou zeď, takže fanoušci se mohou jen dohadovat, jak se sedminásobnému mistru světa po jeho fatální lyžařské nehodě v prosinci 2013 daří. Sem tam se objeví šumy v podobě zaručených zpráv, že ve své vile u Ženevského jezera dělá progresy, které vzápětí devalvují informace, že německá legenda jen strnule leží a komunikuje očima.
Mlčet je fér
Do těchto dohadů teď vnesl nové světlo Richard Hopkins, někdejší elitní manažer stájí McLaren či Red Bull a Michaelův velký přítel. A jeho slova fanoušky nepotěšila! „Myslím, že Michaela už nikdy neuvidíme,“ vypálil bolestnou prognózu pro server SPORTbible.
„Nejsem Jean Todt, Ross Brawn ani Gerhard Berger, kteří Michaela navštěvují. Vím, že má finského osobního lékaře, jinak moc informací nemám. I tak je mi nepříjemné mluvit o jeho stavu, protože rodina ho chce udržet v tajnosti a je fér jim v tomto směru projevit úctu,“ odmítl Hopkins sdělit další detaily.
Kámoš od kávy
Se Schumacherem se znají od začátku 90. let, když Hopkins pracoval jako mechanik v McLarenu a Němec jezdil za konkurenční Benetton. Dvojice se velmi sblížila a pravidelně spolu chodili na kávu v paddocku.