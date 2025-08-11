Velká fotbalová svatba. Ronaldo se bude ženit! Georginu překvapil gigantickým prstenem!
Pyšně ukázala prsten s obrovským kamenem, možná je to ten, co jí spadl ze srdce... Cristiano Ronaldo (40) totiž už zahodil spoustu romantických šancí, kdy to jeho milá Georgina (31) asi čekala, ale nakonec přece jednu proměnil – požádal ji o ruku!
Georgina se pochlubila vzkazem přes sociální síť Instagram. „Ano. V tomto životě i ve všech dalších,“ napsala pod obrázek okroužkovaného prsteníčku levé ruky. Jsou spolu devět let, právě takový je mezi nimi věkový rozdíl.
A on oslavil letos čtyřicáté narozeniny. To vše mohlo hrát roli v rozhodnutí, které CR7, otec pěti dětí, učinil. Spolu mají dvě děti, Alanu (7) a Bellu (3). Spolu prožili i tragédii, když Angel, dvojče Belly, zemřel při porodu. Zdá se, že spolu budou mít i svatbu, která bude pro oba první.