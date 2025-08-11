Velká fotbalová svatba. Ronaldo se bude ženit! Georginu překvapil gigantickým prstenem!

Georgina a Cristiano
Ronaldo se rád chlubí i svou partnerkou
Ronaldo rád ukazuje své tělo
Ronaldo se s oblibou ukazuje
Junior zdědil otcovy proporce
Ronaldo a Georgina
Ronaldo s dětmi v Saudské Arábii
Rodina v Saudské Arábii
Pár během dovolené
Zamilovaný pár
Giorgina často sdílí společné chvíle
Na dovolené
Během galavečera Globe Soccer Awards
Na vyhlášení fotbalových cen v Dubaji
Ronaldo zaskočil Georginu senzačním a »nenápadným« prstenem
Ronaldo prodloužil v an-Nasru smlouvu do léta 2027.
Za klub dal během 105 zápasů 93 gólů.
CR7 je i po čtyřicítce štramák
Cristiano Ronaldo by měl podle všeho pokračovat v Saúdské Arábii
Přichází si na peníze i bokem. Třeba z reklam
Ale co se týče příjmů z fotbalu, tak vede Saúdská Arábie
Nejvíce získal během pobytu v Realu Madrid
Gerogina ukázala zásnubní prsten
Ivana Rodríguezová - starší sestra Georginy
Ivana Rodríguezová - starší sestra Georginy Rodríguezové
Ivana Rodríguezová - starší sestra Georginy Rodríguezové
Jedna z mála posledních veřejných fotografií obou sester Rodríguezových
Georgina se na sociálních sítích na moment odmlčela. A teď vysvětlila důvod...
Georgina skončila v nemocnici.
Hvězdný Cristiano Ronaldo hledá adekvátní školu pro své děti
Cristiano s Georginou si užívají vodních radovánek.

Pyšně ukázala prsten s obrovským kamenem, možná je to ten, co jí spadl ze srdce... Cristiano Ronaldo (40) totiž už zahodil spoustu romantických šancí, kdy to jeho milá Georgina (31) asi čekala, ale nakonec přece jednu proměnil – požádal ji o ruku!

Georgina se pochlubila vzkazem přes sociální síť Instagram. „Ano. V tomto životě i ve všech dalších,“ napsala pod obrázek okroužkovaného prsteníčku levé ruky. Jsou spolu devět let, právě takový je mezi nimi věkový rozdíl.

A on oslavil letos čtyřicáté narozeniny. To vše mohlo hrát roli v rozhodnutí, které CR7, otec pěti dětí, učinil. Spolu mají dvě děti, Alanu (7) a Bellu (3). Spolu prožili i tragédii, když Angel, dvojče Belly, zemřel při porodu. Zdá se, že spolu budou mít i svatbu, která bude pro oba první.

