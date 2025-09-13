Záruba o Esteřině volbě na olympiádě: Posel špatných zpráv

Autor: rau, sm
Šéfkomentátor ČT zveřejnil program. Ledecká dostala další ťafku.
Ester ukázala vysekanou postavu.
Ester ve svém přirozeném prostředí na sněhu. Teď ale nabírá sílu u moře.
Dává se do kupy po bouračce na kole, a tak má čas skládat dohromady taky program olympijského vysílání České televize. Šéfkomentátor Robert Záruba (58) však fanoušky nepotěšil: Kolize disciplín Ester Ledecké (30) se zdá nevyhnutelná!

„Procházím desátou verzi olympijského plánu. Byla to slabá naděje, ale ani v těch posledních změnách se druhý den zásadně nemění,“ oznámil Záruba na sociální síti X.com. Pořadatelé ZOH 2026 v Itálii se tedy znovu vykašlali na opakované prosby trojnásobné olympijské vítězky z Česka.

Ledecké tak fakt asi nezbude nic jiného než »Esteřina volba« – jet o zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu, či ve sjezdu na lyžích? Nebo? „Jsem připravena použít vrtulník,“ plánovala Ledecká bláznivou variantu přesunu mezi areály.

Kolize na ZOH 2026  v neděli 8. února

časdisciplínamísto
9:00 – 10:55snowboard, kvalifikaceLivigno
 11:30 – 13:40 lyžeCortina
13:00 – 15:00snowboard, fináleLivigno

