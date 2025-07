Půvabná Ledecká laškuje s fanoušky: Jsem dívka měsíce...ale bez chlapa?!

Jedna z nejnádhernějších hereček kinematografické historie Sophia Lorenová (90) pravila: „Nic nedělá ženu krásnější než víra ve vlastní půvab.“ Další důkaz? Česká sněhová královna Ester Ledecká (30)! Sexy je jako nikdy!

Na prázdninách u moře odhodila stud i šatičky a fanoušky potěšila rošťáckým snímkem. Pouze v černých bikinách na něm pózuje u oprýskaného Volkswagenu Jetto – sedanové verzi legendárního modelu Golf, které se z té nádhery div nerozblikal blinkr.

„Dívka měsíce,“ napsala žhavá snowboarďačka a navrch elitní lyžařka pod fotografii, z níž byli fanoušci celí paf. „Stará kára, krásná dívka. Co víc si přát,“ napsal jeden z nich do následných komentářů. I když by se Ledecká z fleku mohla živit jako modelka, její srdce patří sportu.

Otázkou je, zdali stále tluče i pro přítele a tenistu Robina Staňka (30). Ten jako by se z jejího života náhle vypařil. Na sociálních sítích se už společně nevystavují a i léto tráví každý jinde. Pěkná, pěkná, pěkná Ester v oblíbeném Řecku, on na opačné straně jižní Evropy v Portugalsku.