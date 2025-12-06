Neumannová po návratu z ráje v slzách: Smrt miláčka!
S mužem svého srdce prožila v jižní Asii chvíle pohody, o to krutější byl pro Lucii Neumannovou návrat domů.
Lehečkova přítelkyně oplakala smrt v rodině. „Berrysku, budeš nám moc chybět!“ loučila se Lucka s jorkšírským teriérem, kterého jí prý zprvu mamka – olympijská vítězka z Turína 2006 – nechtěla dovolit. Teď asi i Katka zamáčkla slzu...
„Když jsem byla malá, mamka mi nechtěla dovolit mít pejska, ale prosila jsem tak dlouho, až to nevydržela. Byl jsi ten nejmenší pejsek, jakého jsme mohly mít," napsala dcera šampionky a přiložila k textu několik obrázků napříč dobou, kterou milovaný pejsek strávil se svou slavnou rodinkou.
„Byl jsi asi jediný pes na světě, kterého jsme musely přemlouvat, aby jedl. I když jsi moc nejedl, měl jsi dost energie, aby si nás dokázal přimět ti pořád házet míček. V autě jsi zásadně jezdil jen na klíně. A i když jednou z podmínek bylo, že rozhodně nebudeš spát v posteli, od druhého dne jsi jinde ani neusnul. Teď už jsi nahoře společně s dědečkem,“ rozloučila se Lucka dojemně se svým věrným parťákem.