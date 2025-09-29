Nové nařízení FIS cílí i na Ester Ledeckou: Musí na test pohlaví
Chráníme ženský sport! Těmito slovy se nově zaklíná i Mezinárodní lyžařská federace FIS. Zavádí proto pro všechny závodnice povinné testy pohlaví!
Rada FIS po dlouhé konzultaci s odborníky nařídila, že po vzoru atletiky se musejí sportovkyně podrobit laboratornímu zkoumání, zda se v jejich těle nachází takzvaný gen SRY. Jde o součást lidského chromozomu Y, v němž je obsažena informace o mužském pohlaví člověka. Jen ty závodnice, kterým test vyjde negativně, se mohou zúčastnit velkých akcí pod hlavičkou FIS, tedy světových pohárů, mistrovství světa nebo olympiády.
Zjistí, že je ufon?
Cílem prý je, aby ženský sport zůstal ryze ženským – tedy bez intersexuálů nebo přeoperovaných mužů. „Jde o základní pilíř spravedlivého zápolení. A jsme přesvědčeni, že existuje jen jeden transparentní způsob, jak toho docílit: Spoléhat se na vědu a biologická fakta,“ uvedl šéf FIS Johan Eliasch.
Federace neuvedla další podrobnosti, stejně jako v atletice ale testy zřejmě padnou na vrub národních svazů. V Česku se ovšem žádný problém s tím, že by nějaká závodnice neměla projít, nečeká. Snad jen kdyby testy odhalily, že Ester Ledecká (30) – zlatá olympijská »obojživelnice « ze snowboardu i lyží – je fakt mimozemšťanka!