Ze sportovní redakce ČT mizí další populární tvář, Kateřina Nekolná: Kdo již šel z kola ven?

Autor: rau, zvo
Moderátorka Kateřina Nekolná.
Moderátor a komentátor Jiří Kalemba vysvětluje svůj odchod z České televize
Branky body vteřiny? Bez usměvavé Černoškové to podle diváků nebude ono.
Moderátorka Barbora Černošková obdržela od kolegy Michala Dusíka krásnou kytici.
Jan Smetana to s míčem umí roztočit
Za celou redakci se s Janem Smetanou rozloučila Darina Vymětalíková.
Černošková již není součástí sporťáků ČT
Smetanu přetáhla Nova
Exodus sporťáků z ČT
Kateřina Nekolná 25 let dělá sporťačku v České televizi.
Moderátorce ČT Kateřině Nekolné se „povedl“ kuriózní přeřek
Kateřina Nekolná
Kateřina Nekolná jako redaktorka atletických přenosů

Její zlatá kštice čtvrt století zářila ve světlech studia Branek, bodů, vteřin. Dnes jde populární Kateřina Nekolná (50) na Kavčí hory v roli moderátorky nejstarší relace u nás naposledy. Ve sportovní redakci ČT tak pokračuje nečekaný exodus hvězd.

„Pětadvacet let. A teď poslední úsměvy do kamer,“ svěřila se na Instagramu někdejší úspěšná vícebojařka. Atletika neodmyslitelně patří do jejího života. „Do České televize jsem zavítala v roce 2000, když jsem kvůli zranění nebyla schopna splnit limit na olympijské hry v Sydney,“ připomněla.

Na »Kavky« ji společně s komentátorem Tomášem Jílkem (48) přivedl Robert Záruba (58). A byla to jízda ve velkém stylu. „Zastávky byly jen dvě – dvě děti, dvě mateřské. Ale je na čase nastoupit na jiný vlak,“ pousmála se Nekolná.

Exodus pokračuje

Je další z oblíbených tváří diváků, co ve sportovní redakci ČT vyklidila stůl. Exodus hvězd začal v roce 2022 nečekaným koncem Jiřího Kalemby (40), jenž je teď šéfredaktorem Sporty TV.

Pokračoval vloni »adieu« půvabné Barbory Černoškové (43), jež uvádí pořad Sama doma a taky přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v rámci Fakulty sociálních věd Unvertzity Karlovy. S Černoškovou Nekolnou pojí přátelství. „Kateřina Nekolná se zítra loučí v České televizi. Moc mě to mrzí, ale chápu ji a přeji hodně štěstí na další cestě. Známe se roky, vím, že o sebe vzájemně “nepřijdeme“, ale jako divák vnímám její odchod jako ztrátu pro program ČT sport i celou Českou televizi,“ okomentovala Černošková s lehkou rozmrzelostí odchod bývalé kolegyně.

Před rokem skončil i veselý »baskeťák« Jan Smetana (43), který přestoupil do Novy. Teď čeká rozlučka otužilkyni Nekolnou. „Derniéra a poslední klapka i kapka,“ dodala mnohoznačně Kateřina!

