Ze sportovní redakce ČT mizí další populární tvář, Kateřina Nekolná: Kdo již šel z kola ven?
Její zlatá kštice čtvrt století zářila ve světlech studia Branek, bodů, vteřin. Dnes jde populární Kateřina Nekolná (50) na Kavčí hory v roli moderátorky nejstarší relace u nás naposledy. Ve sportovní redakci ČT tak pokračuje nečekaný exodus hvězd.
„Pětadvacet let. A teď poslední úsměvy do kamer,“ svěřila se na Instagramu někdejší úspěšná vícebojařka. Atletika neodmyslitelně patří do jejího života. „Do České televize jsem zavítala v roce 2000, když jsem kvůli zranění nebyla schopna splnit limit na olympijské hry v Sydney,“ připomněla.
Na »Kavky« ji společně s komentátorem Tomášem Jílkem (48) přivedl Robert Záruba (58). A byla to jízda ve velkém stylu. „Zastávky byly jen dvě – dvě děti, dvě mateřské. Ale je na čase nastoupit na jiný vlak,“ pousmála se Nekolná.
Exodus pokračuje
Je další z oblíbených tváří diváků, co ve sportovní redakci ČT vyklidila stůl. Exodus hvězd začal v roce 2022 nečekaným koncem Jiřího Kalemby (40), jenž je teď šéfredaktorem Sporty TV.
Pokračoval vloni »adieu« půvabné Barbory Černoškové (43), jež uvádí pořad Sama doma a taky přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v rámci Fakulty sociálních věd Unvertzity Karlovy. S Černoškovou Nekolnou pojí přátelství. „Kateřina Nekolná se zítra loučí v České televizi. Moc mě to mrzí, ale chápu ji a přeji hodně štěstí na další cestě. Známe se roky, vím, že o sebe vzájemně “nepřijdeme“, ale jako divák vnímám její odchod jako ztrátu pro program ČT sport i celou Českou televizi,“ okomentovala Černošková s lehkou rozmrzelostí odchod bývalé kolegyně.
Před rokem skončil i veselý »baskeťák« Jan Smetana (43), který přestoupil do Novy. Teď čeká rozlučka otužilkyni Nekolnou. „Derniéra a poslední klapka i kapka,“ dodala mnohoznačně Kateřina!