Sestru tenisty Nadala pronásledoval stalker: Chtěl ochutnat její krev!
Pohledná sestra tenisové legendy Rafaela Nadala (39) má za sebou otřesný zážitek. Na Marii Isabel Nadalovou (36) si udělal zálusk stalker, který měl pořádné zvrhlé úmysly!
Němec Sebastian Moll McCarthy často navštěvoval tenisovou akademii na Mallorce, kterou spravuje právě mladší sestra wimbledonského šampiona. Podařilo se mu získat Mariino telefonní číslo a od té doby ji začal bombardovat telefonáty a výhružnými zprávami. „Už tě nebudu moci milovat, ublížím ti,“ stálo například v jednom z textů. Podle webu Daily Star pak Sebastian Španělce dokonce napsal, že chce ochutnat její krev.
„Vážně ji záležitost ovlivnila jak v osobní, tak profesní rovině, a to do té míry, že ji vždy musel někdo doprovázet. Někdy její otec, jindy kamarádka a jindy zase bezpečnostní personál tenisového centra. A to jak do práce a z práce, tak při jakékoli jiné každodenní činnosti,“ zaznělo u soudu.„Celá situace velmi ovlivnila její zdraví a způsobila jí opakované záchvaty úzkosti ze strachu, že se stane obětí fyzického nebo sexuálního útoku v důsledku posedlosti, kterou k ní obviněný projevoval.“
Výsledek soudu byl pro některé překvapením. Státní zástupce totiž původně pro Němce požadoval šest měsíců v žaláři a tříletý zákaz přiblíženi se k oběti. Nakonec ale vyvázl jen se čtyřměsíční podmínkou. Podle soudu totiž jeho chování nevykazovalo nebezpečné rysy. Pomohla mu také omluva a slib, že už se k podobnému jednání neuchýlí.