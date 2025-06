Žebříček grandslamových finále: Alcaraz se Sinnerem pobláznili svět, ale jaké bylo NEJ?

Novak Djokovič – Roger Federer 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)

čas: 4:57

Až tiebreak do sedmi bodů za stavu 12:12 v páté sadě musel rozřešit, kdo že je lepší v zápase dvou velikánů. Sedmatřicetiletý Federer útočil na devátý wimbledonský titul, jímž by vyrovnal rekord Martiny Navrátilové. A měl ho před sebou na podnose. Za stavu 8:7 a 40:15 v páté sadě držel dokonce při svém podání dva mečboly, ale v nejdelším finále historie All England Clubu zle selhal.