Obtěžuje Muchovou stalker? Při zápase plakala, vystrašil ji expřítel na tribuně
Získala jednu z nejcennějších výher sezony a postup do 3. kola US Open. Tak daleko na grandslamu ještě letos nebyla. Rozjetou rumunskou veteránku Soranu Cirsteaovou (35), čerstvou šampionku z Clevelandu a vítězku 11 z posledních 12 zápasů, udolala Karolína Muchová 7:6 (0), 6:7 (3), 6:4 v téměř tříhodinovém maratonu. Během něj si prošla i těžkou psychickou zkouškou, která neměla s tenisem nic společného.
Devětadvacetiletá Češka obhajující v New Yorku semifinále nastoupila na Grandstandu, třetím největším stadionu ve Flushing Meadows pro osm tisíc diváků. A nezačala dobře. Cirsteaová, jednasedmdesátá hráčka žebříčku WTA, vedla rychle nad turnajovou jedenáctkou 4:1. Znepokojivé okamžiky pak nabídl šestý game.
Za stavu 30:30 po pokaženém bekhendu začala Muchová gestikulovat na tribunu, jakoby žádala odchod jednoho z diváků. O vyhranou výměnu později ji stres přemohl. Zastavila přípravu na podání, uslzené oči si utřela potítkem. „Jsi OK?“ tázala se znepokojeně i umpirová rozhodčí, zkušená Britka Alison Hughesová.
Náhlá indispozice, zranění? Nikdo netušil. Až v české části pozápasové tiskové konference finalistka Roland Garros 2023 vysvětlila, čím si procházela. „Něco tam bylo. Jsem ráda, jak jsem to zvládla. První set byl pro mě trošku těžší se soustředit, ale potom jsem se zpátky nahodila do rytmu a bojovala jsem o každý balón,“ nechtěla zprvu specifikovat problém na otázku novináře Radiožurnálu.
Bylo těžké se soustředit
Na pozdější doplňující dotaz reportéra webu tenisovysvet.cz již byla konkrétnější. „Netýká se to tenisu, takže se o tom nerada bavím. Ale naproti mé lavičce si sednul můj expřítel, který se občas objevuje na místech, kde by neměl být a kde jsem já. Takže mě to trošku vystrašilo, ale řekla jsem mu, jestli může jít pryč. Nešel, ale potom odešel. Bylo pro mě těžký se soustředit v ten moment na tenis.“
Zvládla to dokonale. Šestý game Muchová vzápětí uzavřela vítězným forhendem a nastartovala se ke šňůře čtyř her za sebou, jíž průběh otočila na 5:4. Úvodní sadu brala v tiebreaku, a přestože druhou zkrácenou hru zápasu brala Rumunka, Muchová nakonec po 2 hodinách a 55 minutách slavila postup do dalšího duelu proti krajance Lindě Noskové.
Není to poprvé, co se letos při zápase Muchové udál incident, jenž mohl souviset se stalkingem. V únoru na turnaji v Dubaji obtěžoval fanoušek nejprve na veřejnosti její britskou soupeřku Emmu Raducanuovou, pak si při jejich utkání sedl do prvních řad a pokřikoval na vítězku US Open. Viditelně rozrušená Raducanuová byla celou scénou zaskočená, chvíli i panikařila, schovávala se a začala plakat. Následně na muže upozornila rozhodčího a ten ho nechal vyvést. Vedení ženského okruhu posléze informovalo o tom, že muž dostal zákaz vstupu na akce WTA, dokud se nevyjasní, jak vážnou je hrozbou.
Řešit podobně současnou situaci s WTA tým Muchové zatím neplánuje, sdělil iSport.cz tenistčin agent Roman Brulík.