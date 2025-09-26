Exšéf Red Bullu Horner: Zlatý padák a líbánky

Christian Horner jako šéf Maxe Verstappena skončil. Odchází ale se »zlatým padákem«.
Loňský skandál ohledně sexuálního harašení a letošní mizerné výsledky ho stály flek u stáje Red Bull, které celých dvacet let velel. Christian Horner (51) sbalil zlatý padák v ohromující výši přes dvě miliardy korun, a než se bude moci příští rok vrátit v nějaké roli do cirkusu formule 1, plní si resty.

Tím prvním jsou opožděné líbánky s manželkou Geri Halliwellovou (53)! Členku někdejší popové skupiny Spice Girls si bral v květnu 2015, mají spolu osmiletého syna, ale na líbánky čas neměli. „Takže teď konečně splním slib, který jsem jí dal,“ práskl Horner. Kam vyrazí? Autem za romantikou do Skotska.

