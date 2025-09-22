I Sainz byl na bedně dřív… Ztrápený Hamilton naštval kolegu. Omluvím se mu, vzkázal
Premiérový rok ve Ferrari si představoval jinak. Sedminásobný světový šampion formule 1 Lewis Hamilton se v ikonickém týmu i nadále trápí. Přitom se předpokládalo, že si oproti předešlým třem sezonám v Mercedesu polepší. Nestalo se. Čtyřicetiletý Brit stále čeká na první lepší výsledek, v průběžném pořadí je až šestý a v Baku navíc pořádně podráždil týmového parťáka Charlese Leclerca. K tomu prohrál i vlastní minisouboj s Carlosem Sainzem.
Když experti před sezonou předpovídali, kdo by mohl získat titul mistra světa, nejčastěji se skloňovala jména Maxe Verstappena a Landa Norrise. Dalšími v pořadí byli Charles Leclerc, Oscar Piastri a samozřejmě i Lewis Hamilton. Právě od něj se očekávalo výrazné zlepšení, obzvlášť když si angažmá ve Ferrari už odmala vysnil.
V sedmnácti odjetých závodech této sezony se však výrazněji neprosadil. Jeho nejlepšími výsledky tak zůstávají čtvrtá místa z Imoly, Rakouska a Velké Británie. Špetky naděje nepřineslo ani nedělní Baku, kde bral osmou pozici, čímž pořádně nasupil týmového kolegu Charlese Leclerca.
Ten pustil Hamiltona v závěru závodu před sebe. Ferrari si myslelo, že by Brit mohl být při nahánění Norrise na novější a měkčí sadě pneumatik úspěšnější. Na úzké městské trati ale neměl nárok, před pilota McLarenu se nakonec neprotlačil.
V posledním kole dostal Hamilton od týmových inženýrů zprávu, že by měl Leclerca pustit před sebe. Přestože legendární pilot na cílové rovince prudce zpomalil, Monačan jej nestihl předjet o čtyři desetiny.
„Nakonec jsem tu zprávu dostal opravdu pozdě. Pořád jsem sledoval auto přede mnou, i když má šance na jeho předjetí byla minimální. Nicméně neustále jsem doufal,“ líčil Hamilton. „Na rovince jsem v podstatě zvedl nohu z plynu a skutečně zabrzdil, jenže Charles to o kousek minul. Byl to můj špatný odhad, Charlesovi se omluvím,“ dušoval se.
Mimořádné, radoval se šéf Williamsu
Náladě ve Ferrari takový moment nepřidá. Nejenže slavná italská stáj stále čeká na první vítězství v sezoně, Hamilton se dokonce ještě ani jednou neumístil mezi nejlepšími třemi. A to už bronzem zazářili Nico Hülkenberg, Isack Hadjar nebo naposledy Carlos Sainz, jezdci s daleko horším autem.
Málokdo by si vsadil, že Sainz, jenž právě Hamiltonovi musel ve Ferrari přepustit místo, zvládne takový výsledek dřív. Španěl svým výkonem zároveň napodobil legendárního Alaina Prosta, jemuž se rovněž povedlo dojet s McLarenem, Ferrari a Williamsem minimálně jednou na bedně.
„Bylo to mimořádné,“ hlásil James Vowles, šéf Williamsu, který na stupně vítězů čekal od roku 2021. „Měl jsem tu čest mít ve své kariéře mnoho pódií s jinými týmy, ale toto zůstane navždy ve mně. Znamená to pro mě hodně.“
„Carlos si to zasloužil. Tohle nebylo žádné štěstí, tohle byl totiž přesně on. Celý závodní víkend jezdil jako blázen. Už od začátku roku jsem si přál, aby dosáhl takhle skvělého výsledku. Bylo vidět, že to v plánu má, jenže z nějakého důvodu se to předtím nepovedlo. Myslím, že tohle potřeboval, ale my všichni jsme takový výsledek potřebovali. Světu to jen ukazuje, že cesta, po které jdeme, je správná,“ dodal Vowles.