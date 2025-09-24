Srbský tenista Djokovič pláče: Smrt klíčového muže!

Autor: zvo, ČTK
Novak přišel o tenisového otce
Pilič s trofejí
Trenér Pilič s Novakem Djokovičem
Po aktivní tenisové kariéře se z něj stal úspěšný trenér
Byl to Djokerův tenisový otec
Býval hvězdným tenistou
Býval hvězdným tenistou
Slavná trenér Niko Pilič
Po aktivní tenisové kariéře se z něj stal úspěšný trenér
V roce 2005 připravoval Pilič slavného Gorana Ivaniševiče v Davis Cupu
Trenér Pilič s Goranem Ivaniševičem
Legendární Djoker bavil fanoušky v roce 2018 při tenisové rozlučce Radka Štěpánka.
Legendární Djoker bavil fanoušky v roce 2018 při tenisové rozlučce Radka Štěpánka.
Legendární Djoker bavil fanoušky v roce 2018 při tenisové rozlučce Radka Štěpánka.
Legendární Djoker bavil fanoušky v roce 2018 při tenisové rozlučce Radka Štěpánka.

Smutek, slzy. Chorvatská média informovala o skonání legendárního trenéra Nikoly Piliče. Patřil mezi výrazné tenisty své doby. Postavily se za něj desítky hráčů a bojkotovali Wimbledon. Jako trenér dovedl Německo a Chorvatsko k zisku Davis Cupu a vyrůstal u něj Novak Djokovič.

Ve věku 86 let zemřel v Rijece bývalý tenista a později úspěšný trenér Nikola Pilič, jenž jako kapitán dovedl k triumfu v Davis Cupu tři země. Informaci přinesla chorvatská média.

Jako aktivní hráč vystoupal Pilič na šesté místo světového žebříčku, vyhrál devět turnajů ve dvouhře a šest ve čtyřhře. V roce 1973 došel až do finále Roland Garros, v němž prohrál s Rumunem Iliem Nastasem.

V tomtéž roce byl Pilič aktérem slavného wimbledonského bojkotu. Na protest proti distanci, který Pilič dostal za neúčast v Davis Cupu, těsně před turnajem odstoupilo 81 hráčů. Z wimbledonského triumfu se poté radoval Jan Kodeš.

Po skončení kariéry byl Pilič úspěšným koučem. V jeho akademii trénoval i pozdější rekordman v počtu grandslamových titulů Novak Djokovič, jenž vždy označoval rodáka ze Splitu za jednu z klíčových osob ve svém rozvoji.

V Davis Cupu dovedl Pilič k triumfu tým Německa (1988, 1989 a 1993), Chorvatska (2005) a Srbska (2010).

Pilič s trofejí
Pilič s trofejí
Témata:  blesksportNěmeckoNovak DjokovićSrbskoChorvatskoFrench OpenDavis CupJan KodešRijekatenista

Související články



Články odjinud