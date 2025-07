Verstappen poprvé od vyhazovu šéfa: Pořád je součástí rodiny. Jak vidí svou budoucnost?

Před belgickou Grand Prix, jež společně s následným závodem v Maďarsku vyplní prázdninový program, rozhodně bylo co řešit. Do hlavní role se napasoval Red Bull. Ten krátce po Velké ceně v Silverstone vyhodil Christiana Hornera, jenž stál v čele týmu dvacet let. Nahradil ho Laurent Mekies, ještě donedávna boss sesterského Racing Bulls.

„O konci Christiana jsem se dozvěděl jen půl dne před veřejným oznámením. Neustále však spolu mluvíme. V tomto smyslu se náš vztah nikdy nezmění, protože jsme zažili tak moc skvělých a emotivních okamžiků. Myslím si, že celý tým se cítí jako rodina a Christian je stále její součástí,“ popisoval Max Verstappen na setkání s novináři.

„Za všechny chvíle, které jsme spolu prožili, jsem neuvěřitelně vděčný. Občas tým někdo opustí, to se stane. Ať už to je Christian, nebo to jsem třeba já. Nikdo tam není věčně,“ líčil obhájce titulu.

Mohl by Hornerův konec ovlivnit Verstappenovu budoucnost v rakouské stáji? Bezesporu. Spekulace okolo sedmadvacetiletého Nizozemce neustále pokračují a mnohdy i sílí. Do hry o jeho služby se dostal Mercedes, jehož týmová jednička George Russell stále nemá smlouvu pro nadcházející sezonu. Byť je Verstappen u „rudých býků“ upsán až do roku 2028, v kontraktu má mít dodatek o výstupní klauzuli.

Článek pokračuje pod grafikou

„K mé budoucnosti se nedá nic říct. Jsem tady a jsem spokojený s tím, kde jsem. Jediné, co teď chceme, je to, abychom se stali konkurenceschopnější. Pracujeme na tom,“ pověděl Verstappen.

Red Bull zatím zůstává za očekáváním. V polovině sezony je v pořadí Poháru konstruktérů až čtvrtý s osmatřicetibodovým mankem na bronzový Mercedes. Čest slavné značce zachraňuje právě Verstappen, jenž je v individuálním hodnocení třetí.

Současné prognózy však hlásí, že ambice Red Bullu minimálně v příštím roce znovu nebudou titulové. I z důvodu chystaných změn v pravidlech. Verstappen byl několik let zvyklý vyhrávat, ústup ze slávy by tak kousal těžce.

Red Bullu by ale přece jen mohl zůstat loajální. Podle informací serveru Auto Motor und Sport se šampion zavázal, že v týmu zůstane. Možnost předčasně odejít by tak mohl mít až s koncem příštího roku. „Poslední měsíce nám nešly úplně dobře, ale momentálně se snažíme dívat jenom dopředu,“ dodal Verstappen.

Rozseknutí celé ságy se zatím odkládá.