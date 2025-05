Šampion Verstappen je táta: Holčička dostala rozkošné jméno!

Dočkal se! Víc než myšlenky na další zisk titulu ho zajímalo, kdy se stane tátou. Jezdec stáje Red Bull Max Verstappen konečně slaví!

Jeho partnerka Kelly Piquetová (36) má již dceru Penelopu s dalším závodním jezdcem Daniilem Kvjatem (31). Od roku 2021 ale tvoří pár s Maxem Verstappenem (27) a ten se po čtyřech titulech ve Formuli 1 těšil na jediné: až se jim rozšíří rodina.

Již během včerejška se objevily zvěsti, že se k něčemu schyluje. Verstappen zrušil veškeré mediální povinnosti a urychleně nasedl do letadla v Nice. Jenže se nepřesouval do Miami, kde se o víkendu bude konat Velká cena, ale zamířil do Monaka. „Max se mediálního dne nezúčastní, protože čeká narození svého dítěte. Všechno je v pořádku, v pátek odstartuje závodní víkend,“ uklidňoval fanoušky mluvčí Red Bullu.

Dnes se hrdý otec pochlubil fotografií z porodnice s Kelly, která drží v náručí miminko. Společně také oznámili, že se jedná holčičku, kterou pojmenovali Lily. Samotný Max pak přidal k fotkám miminka krásné vyznání: „Vítej na světě, sladká Lily. Naše srdce jsou plnější než kdy dřív - jsi náš největší dar. Moc tě milujeme.“