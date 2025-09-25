Nedvěda v Juventusu navrtali do podvodů, teď si ho hýčká svaz: Loutka pro Strahov?
Tváří se, že ho do podvodů v Turíně navrtali jak nějakého bílého koně. Pavel Nedvěd (53) dokonce na nátlak exkolegů z Juventusu přijal trest na 14 měsíců podmíněně, protože tvrdí, že je nevinný. Má ho teď snad jako obětního beránka i mlčící šéf FAČR Trunda?!
Už v roce 2010, tedy záhy po skončení kariéry, vlivná rodina Agnelliů nominovala Nedvěda do představenstva Juventusu. »Grande Paolo« poté u italského giganta dokonce sedm let vykonával funkci viceprezidenta. Svým obřím jménem navenek reprezentoval klub, za zdmi kanceláře mu ale k podpisu předkládali citlivé smlouvy.
A tady přišel kámen úrazu! Jak zjistila policie a potvrdil soud, Nedvěd svým autogramem stvrzoval zfixlované faktury! Teď tvrdí, že je nevinný. Pokud mu to ale máme věřit, je to docela smutná pravda: Pavel jakožto absolvent plzeňské střední průmyslové školy stavební totiž evidentně netušil, jakou šmelinu tím vlastně kryl!
Zákon mlčení
Vypečené šéfy, kteří ho do maléru navrtali, ovšem nikdy veřejně nekonfrontoval. Naopak, »omertu« neporušil ani nyní u soudu. Navzdory svému přesvědčení o nevině se nechal přesvědčit, aby přistoupil na Juventusem navrženou dohodu o trestu!
„Cítím nespravedlnost, že jsem nemohl bojovat a bránit se. Vyhověl jsem ale vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům a souhlasil jsem s přijetím kolektivní odpovědnosti,“ uvedl Nedvěd. Nabízí se proto polemika, jestli je Pavel tak skvělý týmový hráč, že se za ostatní nechá klidně odsoudit, nebo jde spíš loutku mocných. Nehýčká si ho snad i teď Trunda na FAČR proto, aby ho použil jako štít před případnými nezdary? Nebo proč si soudem uznaného šejdíře chce na svazu za každou cenu nechat? Otázky, na které Trunda neumí nebo spíš odpovědět.
Strahovský šéf Trunda neumí Nedvěda obhájit: Skandální mlčení!
„Důvěryhodnost a transparentnost!“ jmenoval David Trunda (49) své priority v předvolební kampani na post šéfa fotbalového svazu. Skutek ale utek! Jakmile do funkce usedl, zamkl se za brány svého vzdušného zámku na Strahově. A odmítá si obhájit i Pavla Nedvěda! Trunda přitom dřív sliboval, že až se Nedvědova kauza v Itálii uzavře, zaujme stanovisko. „Rozhodnutí soudu nemá žádný vliv na jeho současnou pozici,“ bylo pak ono »stanovisko« poté, co 91násobného reprezentanta pod Apeninami odsoudili.
Blesk pochopitelně žádal víc. Trundy se ptal, zdali Nedvěd může i na FAČR stejně jako v Turíně podepisovat faktury. Jestli jedná se sponzory nebo má nějaký vliv na vyplácené peníze v nároďáku, jemuž šéfuje. Jestli soudem potrestaná persona nepoškozuje jméno českého fotbalu... V úterý měl prý Trunda celý den jednání, až včera odpoledne zaslal na jednoduché otázky přes mluvčího strohou, ale o to skandálnější »odpověď«: „V tuto chvíli se pan předseda nad rámec již učiněných sdělení a poskytnutých rozhovorů na toto téma dál vyjadřovat nebude.“
Trunda přitom kromě stručného prohlášení do médií žádný dostupný rozhovor neposkytl! Aneb lidi, nedívejte se nám pod ruce a nechte nás hlavně za každou cenu vládnout!