Speciální program Plzně, sympaťáci z Freiburgu: údiv nad Daridou i zaplněný sektor
Za roky strávené na mezinárodní scéně je Plzeň vyzrálé, zkušené mužstvo, ve městě už klub přivítal řadu evropských gigantů. Ve čtvrtek večer se v Doosan Areně představí Freiburg, aktuálně druhý tým Ligové fáze Evropské ligy. Bundesligové mužstvo přijelo na západ Čech den před utkáním a působilo velmi sympaticky. Mladý kouč a klubová legenda Julian Schuster (40) se během tiskové konference ptal na bývalého spoluhráče Vladimíra Daridu a ocenil jeho výkony v hradeckém dresu. Západočeský klub zase pro fanoušky chystá bohatý předzápasový program.
Do Plzně přijeli němečtí sympaťáci. Z přítomných zahraničních novinářů i zástupců klubu na středeční tiskové konferenci (mluvili kapitán Christian Günter a trenér Julian Schuster) bylo vidět, že Freiburg je rodinný klub. Na všech je patrná skromnost, respekt k soupeři a úcta k hostiteli.
„Váží si toho, že mohou hrát evropské poháry. Třeba v Římě jejich AS k zápasu s Plzní nemusí přistoupit úplně stoprocentně, maličko to mohou jejich hráči podcenit. V případě Freiburgu se to určitě nestane, mužstvo si užívá v Evropě každý zápas,“ zmínil den před výkopem plzeňský trenér Martin Hyský.
Viktoria se postaví soupeři, který ze čtyř utkání v probíhající Ligové fázi Evropské ligy třikrát vyhrál a v tabulce mu patří druhá příčka. Do Plzně sice nepřijely hvězdy podobné tomu, co nabídlo v uplynulém kole Evropské ligy turecké Fenerbahce, nicméně jde o velmi nepříjemného soupeře.
Pro západočeský klub jde opět o výjimečný duel. Na evropský zápas nachystal pro své fanoušky speciální předzápasový program. Na utkání s Freiburgem nebudou chybět světelné instalace ve Štruncových sadech, přímo v Doosan Areně čeká na fanoušky unikátní bubenická show doprovozená světelnými efekty.
Od středy jsou nasvíceny Štruncovy sady včetně videomapingu. Klub navazuje na předchozí předzápasové programy, kde nabídl fanouškům například laserovou show, vystoupení saxofonistky KJ Sax či skupiny Lucie.
Freiburg ve středu odtrénoval doma a do Plzně mužtvo přijelo až večer, trenér a kapitán hovořili s novináři v Doosan Areně na tiskové konferenci. S klubem přijede do Plzně i velký počet německých příznivců - má být zaplěný hostující sektor a místa pro partnery klubu na hlavní tribuně, celkem se v Plzni očekává asi 800 německých příznivců.
Je znát, že v klubu zůstala česká stopa - dlouho zde působil stoper Pavel Krmaš, začátek zahraniční kariéry zde strávili Vladimír Darida a Václav Pilař. Právě na někdejšího kapitána reprezentace padl dotaz ze strany německých novinářů - současný trenér Christian Günter (40) dělal týmu dlouhé roky kapitána a s Daridou se potkával jako spoluhráč na trávníku.
„Nejsem s ním v kontaktu, ale máme jiné známé v Česku, třeba Pavla Krmaše, se kterými jsme se bavili. Ale Darida je skvělý kluk, ve Freiburgu hrál velmi dobře,“ ocenil Schuster. V následné debatě s novináři během tiskové konference se zajímal o to, kde český záložník v současné době působí.
Byl velmi překvapený, když od redaktora Sportu uslyšel, že Darida vstřelil během podzimu za Hradec už šest ligových gólů. „Skvělé, určitě ho ode mě pozdravujte,“ zdůraznil Schuster.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off