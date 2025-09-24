V Itálii odsouzený Pavel Nedvěd dál trůní na svazu: Bacha na faktury!
Pavel Nedvěd je legenda. Pavel Nedvěd je stav mysli. Pavel Nedvěd by z náplně své funkce na Strahově nikdy neměl schvalovat ani propustku pro sekretářku na vyšetření u gynekologa…
Pavel Nedvěd (53), nejlepší český kopáč všech dob, zůstává ve funkci generálního manažera elitních tuzemských reprezentací. Přesto, že dostal v Itálii z ortelu soudkyně Anny Marie Gavoniové podmínečný flastr na 14 měsíců šatlavy.
Za čachry v kolonkách účetnictví Juventusu »má dáti – dal«, když se v turínském kolosu vyhříval na zásadním postu viceprezidenta. Podle italské prokuratury vynesl fakturační podfuk s hráčskými smlouvami a platy klubu »Biaconeri« v přepočtu 7 miliard korun. A Gavoniová usoudila, že »Grande Paolo« byl u toho sakra vysoká persona…
Šéf ho drží
„Jsem šťastný, že je to za mnou. Ačkoliv jsem nevinný, tak jsem přijal kolektivní dohodu, protože Juventus miluju a bude tomu tak nadále,“ pronesl veřejně Nedvěd, když šel na dohodu o trestu s justicí pod Apeninami. Teď je s měsíční gáží odhadovanou na 800 000 korun u ročního rozpočtu českého svazu, jenž činí cirka 3 miliardy, a není zralý na žádné hogo-fogo potyčky se zákonem.
„O vývoji situace okolo Pavla Nedvěda jsem informován. Rozhodnutí italského soudu bereme na vědomí. Toto rozhodnutí však nemá žádný vliv na jeho současnou pozici,“ podržel svého personálního favorita asociační předseda David Trunda. Tak snad si pohlídá Nedvědovu propisku…
Co všechno Pavel Nedvěd nemůže
Nesmí nyní v Česku vykonávat řadu profesí, u nichž je požadován čistý trestní rejstřík.
- Musí ho mít pracovníci státní správy, policisté, hasiči, vojáci.
- Stejný předpis platí pro lékaře, sestry, zdravotnický personál.
- Dále pro jednatele firem a některé druhy podnikání.
- Bezúhonnost požaduje většina firem i pro lidi pracující s financemi, takže i pro pokladní
A co může dělat?
- Manažera fotbalových reprezentací v Česku.
Dotazy Blesku pro Trundu: Hra na tajemný hrad v Karpatech
Blesk položil hlavě asociace Davidu Trundovi (49) přes oficiálního mluvčího svazu Štěrbu otázky, jež se týkají neblahých peripetií jeho personálního favorita Nedvěda. Do uzávěrky zůstaly záhadou jako tajemný hrad v Karpatech.
„Opravdu vám nevadí, že byl Pavel Nedvěd v Itálii odsouzen? Nemůže to v českém fotbale působit negativně?“
„Může z titulu své funkce manažera reprezentací za FAČR podepisovat nějaké faktury?“
„Jedná Pavel Nedvěd se sponzory národních reprezentací?“
„Má vliv na odměny a bonusy pro hráče národních týmů?“