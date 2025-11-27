Zvláštní situace: Krasniqi si zahraje proti Spartě. Zůstane po sezoně v Legii?
PŘÍMO Z VARŠAVY | Je to velmi zvláštní situace. Ermal Krasniqi se v minulé sezoně neprosadil ve Spartě, nepočítal s ním v létě ani současný trenér. Proto kosovský reprezentant putoval na roční hostování do Legie Varšava, v jejímž dresu bude v dnešním utkání Konferenční ligy čelit právě letenskému klubu. „Samozřejmě je fajn vidět staré známé,“ řekl kouč Brian Priske na středeční tiskové konferenci.
Podmínky ve smlouvě Krasniqimu start proti Spartě nezakazují. Současně v evropských soutěžích jde o standardní postup, podle kterého se v této sezoně Ligy mistrů řídil také český brankář Matěj Kovář. Host v PSV Eindhoven se střetl s Leverkusenem (1:1).
Je možné (dokonce velmi pravděpodobné), že Krasniqi nebude v základní sestavě Legie scházet. „Bereme to tak, jak to je,“ prohodil Priske. „Taková jsou pravidla a musíme se přizpůsobit. Někdy to může být ještě těžší pro hráče, ale jsou na to zvyklí. Je to profesionál a udělá pro svůj tým, což je Legia, maximum. A na nás bude, abychom ho ubránili,“ pokračoval dánský kouč.
„Ermala samozřejmě sledujeme, víme, že se mu daří. Vypadá, že je v dobré náladě. Máme zprávy od Albiona Rrahmaniho, který se s ním pravidelně vídá v národním týmu. Těšíme se na něj a snad ho zvládneme ubránit,“ přál si Priske.
Přitom Krasniqiho bilance na hostování v Legii až tolik nenadchne. Zatím zaznamenal dva góly a nula asistencí. Od příchodu ze Sparty stihl naskočit do třinácti soutěžních zápasů, z toho devětkrát byl v základní sestavě. „Měl velmi slabý start,“ řekl polský žurnalista Karol Tyniec, který se zaměřuje na dění kolem varšavského klubu.
Polský novinář: Nemyslím si, že Legia ho odkoupí
Zlom nastal po trenérské změně, na konci října skončil u týmu Rumun Edward Iordanescu. Sedmadvacetiletý křídelní hráč se trefil ve dvou ligových utkáních po sobě. „Vypadal úplně jinak, podal velmi dobrý výkon, který korunoval prvním gólem v dresu Legie. Taky v následujících zápasech vypadal solidně,“ poznamenal Tyniec.
Krasniqimu patří stejně jako na Letné pozice pravého křídla. Zdobí ho rychlost, dynamika i slušná technika. „Myslím ale, že za normálních okolností by nepatřil do základní sestavy,“ poznamenal Tyniec. Jenže Legia se dostala do útlumu, v létě nebyla tolik silná na přestupovém trhu a momentálně prožívá výsledkovou krizi, kdy nevyhrála posledních šest soutěžních zápasů.
Je otázka, zda Krasniqi zůstane v Legii i po konci této sezony. Součástí ročního hostování je opce na trvalý přestup a nejpozději v červnu se rozhodne o jeho dalším kroku. „Upřímně, nemyslím si, že Legia ho odkoupí,“ přiznal Tyniec. „Mám podezření, že přestupová částka může být až příliš vysoká.“
Krasniqiho tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje 1,5 milionu eur, tedy v přepočtu 37,5 milionu korun. Sparta ho koupila před rokem v létě z rumunského Rapidu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off