Maďaři se vysmívají Plzni: Brečí kvůli rozhodčím

Maďaři se vysmáli Plzni.
Vyhrocená bitva to byla i na jaře.
Amar Memič v duelu s Ferencvárosem
Amar Memič během utkání EL proti Ferencvarosi
Amar Memič během utkání EL proti Ferencvarosi
Holanďana čeká těžká šichta.
Amar Memič během utkání EL proti Ferencvarosi

Protestu Plzně proti výkonu sudích po sobotní prohře 1:2 na Letné se vysmála veřejnost, dokonce i fanoušci Viktorie a před čtvrtečním startem Evropské ligy s Ferencvárosem (21:00, Nova Sport 5) také maďarští novináři.

Ti si dobře pamatují, jak na jaře Ferencváros ze stejné soutěže vypadl právě s Plzní. „Teď mají rozhodčích od začátku sezony dost, podali už třetí oficiální stížnost. A to ve čtvrtek povede zápas greenhorn,“ naráží tamní portál Metropol na sudího Van der Eijka, pro kterého to bude premiéra v EL.

Dosud řídil v hlavní fázi pohárů jen třikrát Konferenční ligu. „Poté, co si Plzeňané neustále stěžují, bychom večer nechtěli být v kůži nizozemského arbitra,“ rýpl si web Magyar Nemzet.

