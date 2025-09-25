Maďaři se vysmívají Plzni: Brečí kvůli rozhodčím
Protestu Plzně proti výkonu sudích po sobotní prohře 1:2 na Letné se vysmála veřejnost, dokonce i fanoušci Viktorie a před čtvrtečním startem Evropské ligy s Ferencvárosem (21:00, Nova Sport 5) také maďarští novináři.
Ti si dobře pamatují, jak na jaře Ferencváros ze stejné soutěže vypadl právě s Plzní. „Teď mají rozhodčích od začátku sezony dost, podali už třetí oficiální stížnost. A to ve čtvrtek povede zápas greenhorn,“ naráží tamní portál Metropol na sudího Van der Eijka, pro kterého to bude premiéra v EL.
Dosud řídil v hlavní fázi pohárů jen třikrát Konferenční ligu. „Poté, co si Plzeňané neustále stěžují, bychom večer nechtěli být v kůži nizozemského arbitra,“ rýpl si web Magyar Nemzet.