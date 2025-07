50 let od největšího skandálu v lize: Sparta spadla, do lstí se zapletla půlka týmů

Sparta spadla z ligy. Dodnes to zní jako zpráva z jiného vesmíru. Před padesáti lety to byla realita, která tvrdě otřásla fotbalovým prostředím socialistického Československa. Kovaní sparťané od té doby nenávidí Bohemians, jejichž několik hráčů se v posledním kole nechalo uplatit od ohroženého Třince. To samé ale pár kol před tím udělala před derby i Sparta. A do pavučiny lstí, které vyvrcholily pádem Letenských, se zapojila půlka ligy.