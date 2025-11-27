Předplatné

Střídající Šín pomohl Alkmaaru k výhře v KL. Slovan po otočce bere první tři body

Matěj Šín se spoluhráči se raduje z branky proti Shelbournu
Matěj Šín se spoluhráči se raduje z branky proti ShelbournuZdroj: Profimedia
Fotbalisté Alkmaaru porazili Shelbourne 2:0
Slovan Bratislava v KL porazil Vallecano 2:1
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k domácí výhře 2:0 nad Shelbournem ve 4. kole Konferenční ligy. Stoper Stefan Simič odehrál celý zápas při vítězství Omonie Nikósie 2:0 s Dynamem Kyjev. Olomouc zdolala 2:1 Celje, její příští soupeř Lincoln prohrál 1:3 na hřišti Hamrunu. Sparta uspěla 1:0 ve Varšavě proti Legii. Pražané se za dva týdny utkají znovu venku s Craiovou, která si ve středu doma poradila 1:0 s dosud stoprocentní Mohučí.

Šín přišel do hry v 77. minutě za stavu 1:0 a připsal si třetí start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar rozhodl až v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve se prosadil po rohu De Wit a pojistku přidal Jensen střelou z dálky. AZ zvládl i druhé domácí utkání a v tabulce má šest bodů, Shelbourne zatím uhrál jedinou remízu.

První vítězství i čisté konto zaznamenala Omonia, jejíž obranu řídil Simič. V první půli proměnil Semedo penaltu a po hodině hry Neofytu dorazil svou vlastní ránu z voleje do břevna.

První body získal Slovan Bratislava, který doma otočil duel s dosud neporaženým Vallecanem. Obrat zařídili po změně stran během tří minut Kašija a nigerijský útočník Yirajang po Marcelliho přihrávce patou.

Gibraltarský Lincoln na hřišti Hamrunu vedl, v 65. minutě se ale nechal vyloučit Torrilla a domácí záhy využili přesilovku zásluhou El Fanise a Smajlagiče. Následně srovnala síly červená karta pro Polita, v závěru ale pojistil výsledek Čorič. Hamrun se stal prvním týmem z Malty, který zvítězil ve skupinové nebo ligové fázi evropského poháru.

O porážce Mohuče v Craiově rozhodla Hamlávího penalta z 67. minuty, A protože prohrálo i Celje a Samsunspor pouze remizoval 2:2 na Islandu s Breidablikem, nezůstal po čtvrtém kole ligové fáze už žádný tým s plným počtem bodů.

Konferenční liga 2025/2026

20Detail
31Detail
20Detail
20Detail
41Detail
21Detail
21Detail
10Detail
21Detail
11Detail
22Detail
10Detail
01Detail
10Detail
01Detail
00Detail
12Detail
21Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor43109:210
2Štrasburk43107:410
3Celje43018:49
4Šachtar43018:59
5Mainz43014:29
6Raków42207:28
7AEK Larnaka42205:08
8Jagiellonia42204:28
8KF Drita42204:28
10AEK Atény42119:47
11Sparta42115:27
12Vallecano42118:67
13FC Lausanne42115:37
14Olomouc42115:57
15Universitatea Craiova42113:37
16Lech Poznań42029:66
17Fiorentina42026:36
18Crystal Palace42026:46
19Zrinjski42027:86
20AZ Alkmaar42024:76
21Omonia Nikósie41214:35
22KuPS41214:35
23Noah41214:45
24Rijeka41212:25
25Škendija41122:44
26Lincoln41124:104
27Kyjev41036:73
28Varšava41033:53
29Slovan Bratislava41034:73
30Hamrun41033:63
31Häcken40224:62
32Breidablik40222:72
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock40133:91
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

