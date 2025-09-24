Liga očima fanoušků: Útok na sudí? Typická zbraň Plzně. Talenti Baníku předčili očekávání
Škatulata na prvním místě ligové tabulky pokračovala i po 9. kole. Slavia na hřišti Liberce po remíze 1:1 ztratila body a přenechala první místo opět Letenským. Těm se podařilo ve šlágru kola proti Plzni zvítězit 2:1. Nervozita v táboře Baníkovců pokračuje, podporovatelé Bohemians mají naopak důvody k optimismu. Jak fanoušci vybraných klubů v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport hodnotí uplynulé kolo Chance Ligy?
Sparta Praha
Liga plná řízených provokací a stížností
Po delší době jsme si připsali vítězství nad Plzní, ale nebylo úplně snadné. V prvním poločase hra vyrovnaná, poté jsme po zlepšeném výkonu soupeře dostali na lopatky. O co méně času bylo věnováno hře, o to více ukrajovalo ze hry válení se na trávníku a simulace. Na body v tom zvítězili hráči druhé strany, což mimo jiné způsobilo prodloužení zápasu o třináct minut.
Přes poměrně objektivní hodnocení zápasu trenérem Koubkem nasadili plzeňští funkcionáři následně zbraně těžšího kalibru. Majíce v zádech dalšího silného spoluhráče, zaútočili, jak jinak, na rozhodčího. Je to jejich typická zbraň, avšak zapomínají, že opakovaný „vtip“ nepobaví. Jeho autor jen sám sebe zesměšní. Kdo zápas neviděl, mohl by se totiž domnívat, že nad hlavami jednoho mužstva svítila svatozář, zatímco ti druzí drželi v rukách cepy a sudlice a mlátili protivníka hlava nehlava. Protože náš sobotní soupeř má blíže k západní hranici, doporučuji sledovat výkony rozhodčích v německé nebo ještě dál v anglické lize. Chytrý pochopí, ostatním není pomoci.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Jsem zase tam, kde jsme byli v červenci
Další fotbalový týden přinesl fanouškovi Slavie jen zklamání. Ano, proti Bodö/Glimt vypadala herně dobře, ale co z toho? Neudržené vedení 2:0 a pouhá remíza v nejsnazším zápase jejího programu Ligy mistrů. Takových evropských zápasů byl loňský podzim plný. Za solidní výkon si Slavia nic nekoupí. Dostala se tak na osm evropských zápasů v řadě bez vítězství s tím, že se tato série bude pravděpodobně v dalších zápasech výrazně natahovat.
Ještě více však bolí remíza v Liberci. Tam chyběla i ta herní kvalita. Před týdnem na tiskovce po Karviné řekl trenér Trpišovský, že nás na severu čeká jeden z nejtěžších zápasů podzimu. Zvolená sestava a přístup týmu na hřišti tomu vůbec neodpovídaly. Před rokem zápas s Lille Slavii nakopl k nejlepší fázi celé sezony. Tentokrát podobný evropský zápas vedl k jednomu z nejhorších výkonů v tomto ročníku a jsme zpět tam, kde jsme byli v červenci. Fotbal Slavie zase nebavil a navíc přestal být účinný: 21 bodů z 9 zápasů je málo, přitom to nejtěžší nás teprve čeká.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
Viktoria Plzeň
Neměl VAR prohnutou obrazovku?!
Šlágr kola. Oboustranně to opravdu nebyl špatný zápas. Vyhrál fakt lepší tým, naše situace nám nedává možnost měřit se s miliardáři z Prahy. Co mě ovšem neskutečně se*e, je rozhodčí a jeho odnož VAR. Až do Vydrova vyloučení jsem si říkal: Fajn, povolí tvrdou hru, budiž. Po něm jsem vzteky málem rozbil nebohou televizi. Aby nedošlo k omylu – penalta naprosto správně, chyběl obránce a Matěj se snažil hasit požár. Ale surová hra?! Podle prohnutého kotníku? A neměl náhodou VAR prohnutou obrazovku? Že je šlapák na Spáčila jako kráva? Nic, asi se mu neotočila noha nebo byl špatný obraz ve VAR místnosti… Loket v obličeji Palusky a že hraje zbytek zápasu s tamponem? V pořádku, ale za ten loket, i třeba neúmyslný, si hráč přece odpovídá.
Sparta by vyhrála i tak, ale rozhodčí nechápu. Co nechápu… Už jsem na ně dost alergickej. Každej bere prachy jako hovado, a my mu ještě podáváme berličku ve formě VARu, který je horší než oni. Stížnosti ale nepomohou, body nám nevrátí. Čest královně Viktorce, VAR ať táhne do horoucích pekel!
Kovi. 57 let, koordinátor distribuce
Bohemians Praha 1905
Posila, jaká dlouho nebyla. Panika je pryč
„Dneska chci tři body a dobré pivo!“ Tak pravil kdysi jeden moudrý muž, aby přiblížil, jak by si představoval ideální neděli. Přesně takovou zažila Bohemka v nedělním derby na Julisce. Podle očekávání nastoupila stejná jedenáctka, která udolala Slovácko. První poločas příliš fotbalové krásy nenabídl, až na jeden moment – a ten stál za to! Vlasij Sinjavskij udělal ze dvou obránců tréninkové kužely a vybídl Aleše Čermáka ke gólu. Budu se rozplývat, protože takovou posilu jsme v Bohemce dlouho neviděli. Každý zápas je radost číslo 99 sledovat a už teď mám obavy, že není otázkou, jestli půjde v brzké době za lepším, ale kam.
Po přestávce jsme delší čas sledovali další díl ze série „Neumíme dát uklidňující branku“. Naštěstí ne až do konce. Mizerně hrající domácí potrestal Zeman a euforie mohla propuknout. Z paniky v úvodu soutěže přišla série 10 bodů ve 4 zápasech a rázem se na tabulku dívá dobře. Najednou nejsi v situaci, že musíš. Mužstvu se musí dýchat mnohem lépe. Před zápasem s Olomoucí ještě očekávám pohárový postup přes Domažlice. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Baník Ostrava
Mládí vpřed! Naše talenty předčily očekávání
Středeční dohrávka s Teplicemi měla být skoro formalitou. Výkon hráčů na hřišti ale přinesl jen rozpaky a rozčarování. Z mého pohledu se nepovedla ani základní sestava, někteří hráči mají do formy z minulé sezony daleko, u některých dalších visí otazník, jestli vůbec mají na to hrát za Baník. Špatný výkon pak podtrhla penalta Teplic za naprosto zbytečný faul ve vápně.
Pro chybějící dva body si tým chtěl přijet do Mladé Boleslavi. Sestava mě konečně mile překvapila. Nechyběli v ní talentovaní odchovanci Kuba Pira na hrotu a Marek Havran na pravém křídle. Těšil jsem se, co nám kluci předvedou, a musím říct, že má očekávání naši dva mladíci ještě předčili. Kuba si připsal svou první ligovou branku již ve druhé minutě, k tomu hrál velmi dobře i pro tým. Marek pak motal hlavy svými průniky celé boleslavské obraně. Řekl bych, že šlo snad o nejlepší ligový debut, který jsem v Baníku viděl. Přidali se i další hráči, velmi dobře zahráli Frýdek i Planka. Ve druhé půli jsme se zbytečně zatáhli a nakonec opět z nešťastné penalty přišli o výhru v samém závěru…
Václav Dohnal. 34 let, projektant