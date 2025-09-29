Becker o Wimbledonu: Kéž bych ho nevyhrál...

Autor: as
Becker o Wimbledonu: Kéž bych ho nevyhrál...
1985 V sedmnácti ovládl Wimbledon.
Boris Becker
1985 V sedmnácti ovládl Wimbledon.
Trojnásobný vítěz Wimbledonu poklekl před ženou již potřetí
Boris Becker zavzpomínal na trpké momenty z basy.
Legendární tenista Boris Becker.
Boris Becker se svou milou Lilian de Carvalho Monteirovou
Boris Becker se svou milou Lilian de Carvalho Monteirovou
Boris Becker se svou milou Lilian de Carvalho Monteirovou
Boris Becker se svou milou Lilian de Carvalho Monteirovou
Boris Becker po boku další legendy Andreho Agassiho
Z tenisty Borise Beckera si bachaři ve vězení drsně utahovali.
Z tenisty Borise Beckera si bachaři ve vězení drsně utahovali.
Z tenisty Borise Beckera si bachaři ve vězení drsně utahovali.
Z tenisty Borise Beckera si bachaři ve vězení drsně utahovali.

Tenisová legenda Boris Becker se ve svých knižních memoárech obrací za kariérou. A odhaluje mnoho démonů a kontroverzí. Naprosto otevřeně. Hořce zalitoval i nad výhrou Wimbledonu.

Největší malér mého života? Když jsem už v sedmnácti vyhrál Wimbledon! „Byl jsem ještě dítě, měl jsem příliš mnoho peněz, všechno bylo najednou možné. Tohle byl recept na katastrofu. Otevřel jsem bránu do pekla,“ zavzpomínal tenisový fenomén Boris Becker (57) na triumf z roku 1985.

Ve své autobiografii popisuje, pod jakým šíleným tlakem žil. Podepsalo se to na jeho soukromí a vyústilo v rozvrácená manželství, bankrot i vězení. „Pokud si vzpomenete na nějaké jiné zázračné dítě, obvykle se nedožije padesátky,“ upozornil Němec. On přežil, byť ne bez šrámů.

1985 V sedmnácti ovládl Wimbledon.
1985 V sedmnácti ovládl Wimbledon.

Témata:  knihablesksportBoris Becker

Související články



Články odjinud