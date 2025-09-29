Becker o Wimbledonu: Kéž bych ho nevyhrál...
Tenisová legenda Boris Becker se ve svých knižních memoárech obrací za kariérou. A odhaluje mnoho démonů a kontroverzí. Naprosto otevřeně. Hořce zalitoval i nad výhrou Wimbledonu.
Největší malér mého života? Když jsem už v sedmnácti vyhrál Wimbledon! „Byl jsem ještě dítě, měl jsem příliš mnoho peněz, všechno bylo najednou možné. Tohle byl recept na katastrofu. Otevřel jsem bránu do pekla,“ zavzpomínal tenisový fenomén Boris Becker (57) na triumf z roku 1985.
Ve své autobiografii popisuje, pod jakým šíleným tlakem žil. Podepsalo se to na jeho soukromí a vyústilo v rozvrácená manželství, bankrot i vězení. „Pokud si vzpomenete na nějaké jiné zázračné dítě, obvykle se nedožije padesátky,“ upozornil Němec. On přežil, byť ne bez šrámů.