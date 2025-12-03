Hrdinky pro Špindl: Dubovská i Vlhová pracují na návratu. Start se posune o pár branek výš
Mikaela Shiffrinová září, ale dvě hrdinky domácího publika zažívají před návratem Světového poháru v alpském lyžování do Špindlerova Mlýna těžké chvíle. Česká reprezentantka Martina Dubovská i Slovenka Petra Vlhová však pracují na comebacku. „Je to dnem za dnem lepší, nabírám sílu. Na Špindl se hodně těším, je to highlight sezony,“ říká Dubovská ke svým problémům se zády.
Zatím se usměvavá tvář Martiny Dubovské dívá jen z plakátů, po dvou vynechaných víkendech Světového poháru kvůli bolesti zad už na ní snad zase brzy bude sedět závodní helma. Cílem je být ve formě 24. a 25. ledna, kdy se elitní závody vrací do Špindlerova Mlýna.
„Děláme, co můžeme. Jsem šťastná, že jsem absolvovala čtyřdenní mini kemp. Je to lepší a lepší. Doufám, že to tak půjde dál a vrátím se do Světového poháru,“ říká Dubovská.
Reprezentantku trápí už od minulé sezony potíže s vyhřezlou ploténkou, kvůli nimž nasbírala tréninkové manko. V polovině listopadu sice nastoupila do úvodního závodu Světového poháru v Levi, ale s odstupem se nedostala do druhého kola. Následující závody v Gurglu a v Copper Mountain vynechala.
„Byla jsem dva měsíce bez tréninku, s bolestmi, neměla jsem sílu. Až teď jsme se vrátili na sníh. Hlavně jsme vyléčili akutní fázi, nevystřeluje mi to do nohy, neomezuje mě to v chůzi. Na kopci se snažím nad tím nepřemýšlet, lyžovat a věnovat se technice a ježdění,“ vysvětluje Dubovská. „Potřebujeme fyzioterapeuta. Absolvuju lyže a dává mě do kupy, abych mohla druhý den zase na trénink. Je to celodenní práce. Jsem ráda, že můžu být na kopci.“
Nejbližším termínem jejího možného comebacku do Světového poháru by mohl být 16. prosinec, kdy se jede slalom v Courchevelu.
„Nebylo lehké se dívat na závody v Gurglu a v Americe. V neděli bychom chtěli absolvovat tréninkově Evropský pohár, pak se rozhodneme. Je tam velká snaha být ready pro Courchevel. Chybí mi to, ale chci být připravená, být na startu konkurenceschopná,“ vysvětluje Dubovská.
Dubovskou nový start slalomu nepotěšil
K návratu se chystá také slovenská hvězda Petra Vlhová, s níž do Špindlerova Mlýna vždy cestuje početná ekipa fanoušků. Její pauza trvá už od nešťastného závodu v lednu 2024, kdy si doma v Jasné vážně poranila koleno.
„Vyměnily jsme si jednu esemesku, něco jsme řešili kolem Špindlerova Mlýna. Dělá, co může, aby se vrátila co nejdřív,“ líčí Dubovská o své kamarádce z Liptovského Mikuláše. „Musí to být velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky. Přeju jí hodně štěstí, aby byla co nejdřív nazpět mezi závodnicemi.“
Vlhová zatím oficiálně neoznámila, kdy chce poprvé startovat. Očekává se, že by to mohlo být po Novém roce. Zatím se v rozhovoru pro televizi JOJ rozmluvila i o svém osobním životě a rozchodu s přítelem Michalem Kyselicou.
„Bylo a stále to je pro mě těžké. Jsi s někým dlouhou dobu a najednou tam nikdo není, cítíš velké prázdno. Stále se z toho vzpamatovávám, není to pro mě jednoduché, ale to je život,“ řekla Vlhová a zároveň potvrdila, že počítá s návratem k lyžování. „Zatím chci být ještě v tom sportu a věřím, že tam ještě něco dokážu.“
Na černé sjezdovce ve Špindlerově Mlýně už zatím leží první sníh, organizátoři využili posledních mrazivých dní.
„Zasněžuje se poměrně intenzivně. Potřebujeme rovnoměrnou vrstvu padesát až osmdesát centimetrů v šířce čtyřicet metrů odshora až dolů. Věříme, že do Vánoc se podaří tohle zajistit,“ říká ředitel závodu Petr Záhrobský.
Na závodnice čeká o něco delší trať, než byly z minulosti zvyklé. Start slalomu bude o několik branek výš.
„V minulosti jsme byli jednou z nejkratších tratí Světového poháru. Přidali jsme několik branek a metrů. Pro závodnice to bude příjemnější, budou startovat do mírnější pasáže,“ líčí Záhrobský.
Dubovskou však nový start slalomu nepotěšil.
„Mohl zůstat, kde byl. Já určitě preferuju kratší slalomy, ale nevadí. Když to bude o pár bran vyšší, zvládneme i to,“ usmála se.