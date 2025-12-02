Trenérka hokejistek MacLeodová pojede na olympiádu i s rakovinou: Holky, to chce »placku«!

Carle lékaři diagnostikovali rakovinu. Přesto v práci nechce příliš polevit a na střídačce by si přála být co nejvíce.
Trenérka české reprezentace Carly MacLeodové hecuje své svěřenkyně
Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová na střídačce
Český hokej zkoprněl. První adventní neděli fanoušky zamrazilo ze zprávy o zákeřné nemoci koučky národního týmu žen Carly MacLeodové (43). Kanaďanka i tak hodlá zvládnout olympijskou misi v Miláně!

Lékaři MacLeodové diagnostikovali rakovinu prsu. „Slyšet tato slova bylo nesmírně těžké, ale chci, aby všichni věděli, že budu v pořádku,“ vzkázala bojovnice z kolébky hokeje, která dovedla Česko k bronzům z mistrovství světa 2022 a 2023. Vzdálená příbuzná slavného střelce Maurice Richarda (†78) si oddychla, že jí na onkologii řekli, že navzdory léčbě může pokračovat v práci. „Mým cílem, bez pochyby, je být co nejčastěji na střídačce,“ zatnula zuby Kanaďanka, jež kromě české ženské reprezentace vede i tým Ottawy včetně útočnice Kateřiny Mrázové (33) v zámořské soutěži.

Fialové srdce

Od řeky Vltavy přes oceán pro MacLeodovou plula záplava podpory. Fialové srdce, které je symbolem soucitu (nejen) s pacienty s rakovinou, poslal třeba někdejší forvard nároďáku Duda, jehož syn bojoval s leukemií. Rakovinu prsu měla i choť brankáře Furcha. Ten se rovněž připojil.

„Carlo, jsme s tebou!“ vzkázaly ženské reprezentantky před ZOH 2026. Ano, zdraví je na prvním místě. Ale cenný kov z Her? To by mohla být pro MacLeodovou i celou zemi vzpruha – a pak ať pošle karcinom prsu definitivně k ledu!

