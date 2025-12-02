Trenérka hokejistek MacLeodová pojede na olympiádu i s rakovinou: Holky, to chce »placku«!
Český hokej zkoprněl. První adventní neděli fanoušky zamrazilo ze zprávy o zákeřné nemoci koučky národního týmu žen Carly MacLeodové (43). Kanaďanka i tak hodlá zvládnout olympijskou misi v Miláně!
Lékaři MacLeodové diagnostikovali rakovinu prsu. „Slyšet tato slova bylo nesmírně těžké, ale chci, aby všichni věděli, že budu v pořádku,“ vzkázala bojovnice z kolébky hokeje, která dovedla Česko k bronzům z mistrovství světa 2022 a 2023. Vzdálená příbuzná slavného střelce Maurice Richarda (†78) si oddychla, že jí na onkologii řekli, že navzdory léčbě může pokračovat v práci. „Mým cílem, bez pochyby, je být co nejčastěji na střídačce,“ zatnula zuby Kanaďanka, jež kromě české ženské reprezentace vede i tým Ottawy včetně útočnice Kateřiny Mrázové (33) v zámořské soutěži.
Fialové srdce
Od řeky Vltavy přes oceán pro MacLeodovou plula záplava podpory. Fialové srdce, které je symbolem soucitu (nejen) s pacienty s rakovinou, poslal třeba někdejší forvard nároďáku Duda, jehož syn bojoval s leukemií. Rakovinu prsu měla i choť brankáře Furcha. Ten se rovněž připojil.
„Carlo, jsme s tebou!“ vzkázaly ženské reprezentantky před ZOH 2026. Ano, zdraví je na prvním místě. Ale cenný kov z Her? To by mohla být pro MacLeodovou i celou zemi vzpruha – a pak ať pošle karcinom prsu definitivně k ledu!