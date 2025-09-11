Legendární Becker zavzpomínal na anglické vězení: Šlo mi o život!
Vůbec to nebyla taková pohodička, jak si všichni myslíte! Německý tenisový trestanec Boris Becker (57) s odstupem tří let prozradil, že při pobytu v base se bál o holý život!
Navzdory bankrotu čachroval s penězi, snažil se před berňákem ulít desítky milionů, a tak jej londýnský soud poslal v dubnu 2022 na dva a půl roku za mříže. Ve věznicích Wandsworth a Huntercombe si nakonec odseděl osm měsíců, ale i tak si prožil peklo. „Nepřál bych to ani svému nejhoršímu nepříteli,“ přiznal trojnásobný wimbledonský vítěz pro deník Blick v rámci propagace své nové knihy, která vyšla ve středu.
Vysoký bílý Němec
Vedl si deník. Britské vězení je podle něj extrémně nebezpečné místo. „Lidé tam umírají ať už sebevraždou, nebo kvůli jiným lidem. Celá ta doba byla neustálým bojem o přežití,“ vzpomenul Becker. Rychle poznal, jak funguje hierarchie. „Věznici řídí vězni, ne dozorci. Říkal jsem jim drsňáci. Sejdete se v kantýně na jídlo a hned vidíte, kdo je vůdce, kdo vypadá nebezpečně. Nezajímalo je, že jsem tenista, hvězda. Byl jsem jen vysoký bílý Němec,“ popisoval. Dostal samotku – pro vlastní bezpečí.
„Vězení má svá pravidla, je to brutální svět. V noci občas slyšíte křik, ale dveře jsou zavřené. Když se otevřou, může se stát cokoli...“ Hned dvakrát se prý k smrti vyděsil. „Říká se, že v takových momentech lidé dokážou skočit o tři metry výš než obvykle. Dvakrát jsem to zažil.“ Ochrana od vrahů Když všichni kolem pochopili, že stres zvládá skvěle, povýšil. „Stal jsem se mediátorem pro ty drsňáky. Mluvil jsem jejich jménem s vězeňskou správou, četl jejich dopisy. Získal jsem velmi důležitou roli a ochranu, kterou jsem potřeboval.“
Po propuštění prý s dalšími mukly v kontaktu není. „To nebyli podvodníci, kteří ukradli z kiosku, ale ti nejhorší – vrazi, sexuální zneužívači dětí, dealeři, obchodníci lidmi. Bylo mi doporučeno, abych s nimi neudržoval žádný kontakt,„ upozornil Becker.
JAK VYDĚLAT NA JABLKO?
Jak zabít nudu v žaláři? Vrhnout se do práce, jinak byste se zbláznili. A taky aby měl člověk prachy na přilepšenou. „Bez práce dostáváte 15 liber týdně (420 Kč), které používáte na zaplacení telefonních hovorů a jídla. Ale s tím se daleko nedostanete. Takže pokud chcete jablko, kávu, čokoládu nebo dietní kolu, musíte něco dělat,“ popisoval Boris.
Za každý džob byl žold 42 korun na den, tenista získal hned dvě práce. „Učil jsem angličtinu a základy matematiky, protože jsem se v těchto oblastech vyznal. Ve druhé věznici jsem byl učitelem tělocviku a pak učitelem stoicismu,“ vypočítal. Propracoval se až k platu 980 korun týdně! „To je za mřížemi slušné živobytí,“ usmál se někdejší miliardář.
Bejvalka Lily se odvázala: Nahota mě osvobozuje
Samozřejmě si koupím tvoji novou knihu, ale na oplátku ti pošlu poslední číslo Playboye i s věnováním! Beckerova bývalá manželka Lilly (49) je totiž hvězdou posledního čísla magazínu pro pány, kde se zcela odhalila.
„Ženy po čtyřicítce nebo padesátce by se neměly snažit honit za nějakým ideálem, ale naslouchat svému tělu. Toto focení bylo pro mne jakýmsi osvobozením, vyjádřením sebelásky,“ přiznala. Smyslné fotky byly pořízeny na Ibize a dopředu o nich pověděla 15letému synovi Amadeovi, jehož spolužáci teď uvidí jeho mámu nahou.
“Zdůraznila jsem mu, že nahota je naprosto normální,“ řekla paní Beckerová.