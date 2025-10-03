Pelta je znovu ve špitále a žádá odklad vězení: Kamarád promluvil o jeho stavu

Miroslav Pelta u Odvolacího soudu v Praze
Bývalý šéf FAČR Miroslav Pelta
Na zápas Sparty dorazil i Miroslav Pelta
Miroslav Pelta na fotbale v Plzni
Utkání Plzně proti Servette si nenechal ujít ani Miroslav Pelta
Miroslav Pelta si užíval fotbalový zápas Jablonce proti Spartě.
Miroslav Pelta v rozhovoru s novináři
Pelta u soudu
Jablonecký boss Miroslav Pelta si posedí za mřížemi.
Soud potvrdil Miroslavu Peltovi trest vězení
Miroslav Pelta u Odvolacího soudu v Praze

„Slíbil jsem Mirkovi, že nikomu neřeknu, co to je, ale není to sranda,“ pověděl Blesku jeden z přátel Miroslava Pelty (60). Ten kvůli zdravotním trablům požádal o odklad nástupu do basy.

Bývalý šéf FAČR a exmajitel Jablonce Pelta dostal pravomocně 5,5 roku arestu za manipulace se státními dotacemi. Do Vazební věznice v Liberci se měl dostavit nejpozději příští pondělí, jenže leží v nemocnici.

„Odsouzený Pelta podal další návrh na odklad výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů, o kterém prozatím nebylo soudem rozhodnuto,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí pražského městského soudu Barbora Walker.

„Podali jsme žádost o odklad, ale ne v řádech týdnů nebo měsíců, nýbrž v řádu dnů, než se stav mého klienta stabilizuje,“ upřesnil pro Blesk Peltův advokát Bronislav Šerák. Miroslav Pelta navíc požádal Nejvyšší soud, aby mu výkon trestu odložil, než se rozhodne o jeho dovolání.

