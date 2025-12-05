Předplatné

Kováčovy nepopulární tahy: Liberec na pohárovém koni bez Hlavatého, ale s patnácti střelci

Výroční trapas s Priskeho přispěním, Slončík do Plzně a poctivec Chytil. Mění se Kováč? • Zdroj: iSport.tv
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Pozor, pozor. Ten silný a ambiciózní Slovan Liberec, který snil o nejvyšších metách, je konečně tady. Severočeši jsou v top čtyřce, drží obdivuhodnou šňůru čtyř vítězných zápasů se skóre 14:0, ve které navíc setnuli přímého konkurenta (i na přestupovém poli) Sigmu. Pod vedením Radoslava Kováče se konečně rodí něco výjimečného. Důvod? I velmi nepopulární tahy jako odstavení Michala Hlavatého a Lukáše Masopusta. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Ke zřejmě nejlepší formě Liberce pod novým vedením dochází celkem příhodně v době, kdy vychází seriál Zpátky na vrchol mapující minulou sezonu. V prvním dílu nehraje hlavní roli nikdo jiný než nový majitel Ondřej Kania, ale dějová linka se pomalu stáčí k jinému jménu – Michal Hlavatý. Šéfové Slovanu ho vidí jako hlavní přestupový cíl, bojují s Baníkem o jeho podpis, neváhají vytasit částku atakující 20 milionů korun, skoro nejvyšší, kterou za hráče kdy Slovan dal.

„Hodnotu toho, co zaplatíme, nemá. Neprodáš ho za víc a víš to. Ale když si ho zasadíš do kontextu týmu s tím, že bude lídr a opěrný bod, může ti zhodnotit hráče kolem sebe a navýšit pravděpodobnost, že budeš sportovně úspěšný,“ říká Janu Nezmarovi v jedné ze scén Kania.

Ano, Hlavatý se nakonec stal i přes výkyvy formy jednou ze stěžejních postav minulé sezony, zapsal mimochodem bilanci 5+5. Solidně bodově začal i tento ročník (1+4). Kdo ale nekoukal na čísla, ale na zápasy, viděl, že něco nesedí. Nově sestavená záložní trojka

Vstoupit do diskuze (3)

