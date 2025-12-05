Start zimy bez Ledecké, na prkně ji zastoupí Maděrová: Snad si zazávodíme velké finále
Světový pohár v alpském snowboardingu začne bez Ester Ledecké, která se příští týden chystá na lyžařské závody. O víkendu v čínském Mylinu (v sobotu 7:40, v neděli 6:20 PP ČT sport) vstoupí do sezony Zuzana Maděrová, která už dvakrát stála na stupních vítězů a má svůj sen: „Doufám, že si spolu zazávodíme velké finále.“
Olympijská zima začíná pro alpské snowboardistky stejně jako vloni v Číně, kde před rokem Ledecká jeden závod vyhrála. Tentokrát se ale rozhodla soustředit se na lyžování ve Svatém Mořici, kde ji příští týden čekají dva závody ve sjezdu a jeden v super-G.
Pro olympiádu však musí být její soupeřky připraveny, že v soutěži v paralelním obřím slalomu bude na startu.
„Nejsem s Ester zase tak v kontaktu. Já jsem to brala, že Ester se rozhodne, jak uzná za vhodné, jak to pro ni bude nejlepší. A já jí budu držet palce, ať na lyžích, nebo na prkně,“ říká Maděrová.
Sama má program jasný. Na úvod Světového poháru vyrazila do Mylinu, kde v sobotu a v neděli pojede dva paralelní obří slalomy. Může navázat na povedený závěr minulé sezony. V březnu skončila třetí ve Winterbergu a na mistrovství světa se v paralelním slalomu dostala do čtvrtfinále.
Maděrová byla na stupních vítězů už v druhé sezoně po sobě. Do špičky se přitom dostala odlišnou cestou než Ledecká, která je kromě extrémní fyzické připravenosti známá dokonalým stylem v zatáčkách.
„Do svých čtrnácti, patnácti let to žádný zázrak nebyl. Pak se to zlomilo. Od té doby, co si to naplánovala, jde za svým. Technicky jezdí jinak než celý svět,“ vysvětluje její trenér Evžen Mareš. „Rozhodla se, že pojede nejkratší cestou do cíle. Není příznivkyní toho, že pojede nějaký carving, dlouhou stopu. Ze začátku se jí všichni smáli. Zuza ale dokáže přizpůsobit svůj styl postavení trati. Už to není tak, že by dokázala jet jen to svoje tyčka, tyčka s lehkým driftem dolů.“
Maděrová je schopná se pravidelně dostávat do závěrečných kol. A s výhledem na účast Ester Ledecké v olympijském paralelním obřím slalomu v Livignu má její trenér velké přání.
„Tím, že se Ester odkopala, že pojede paralelní obřák, nám to udělala trochu složitější. My bychom byli rádi, abychom měli dvě holky v semifinále,“ řekl Mareš.
Maděrová se podobnými předsevzetími nestresuje. Moc dobře ví, že v jejím sportu můžou naděje skončit v jediném momentu.
„Cíle trenéra by měly zůstávat co nejvíc v hlavě trenéra. Je to trošku stresující,“ usmívá se. „Je to jeden závod. My máme ve svěťáku sedmnáct závodů. Olympiáda je speciální, jede se jednou za čtyři roky. Během deseti sekund se dá všechno pokazit, nebo můžete dojet první. Snažím se to brát jako každý závod. Nejsme roboti, snažíme se snažit dělat, co je v našich silách. Není to jen o mém dnu, ale i o tom, jak to vyjde ostatním.“
I ona má ale svůj sen. S Ledeckou se během kariéry ve vyřazovací jízdě sešla zatím jen jednou a prohrála. Ráda by ji potkala znovu ve chvíli, kdyby obě měly jisté úspěch – ve finálové jízdě.
„Strašně bych chtěla někdy zažít být s ní na stupních. Ester je na stupních poměrně často, já ne tak často. Sice už jsem tam párkrát byla, ale není to pravidlo, snad to přijde. A doufám, že až to přijde, Ester bude ještě závodit a potkáme se tam,“ říká Maděrová. „Možná víc než na podium bych se těšila, že si spolu zazávodíme velké finále, přijedeme spolu, ideálně s českými fanoušky. Na to bych se těšila ještě víc než na to podium. V ideálním případě se to stane víckrát. A kdo vyhraje? Budeme se střídat.“