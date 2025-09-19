Před nástupem do vězení hospitalizace. Pelta musel do nemocnice, skončil na JIP
Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Miroslav Pelta byl krátce před nástupem trestu hospitalizován v nemocnici v Jablonci nad Nisou. S informací přišel server PrahaIN. „Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování,“ potvrdil webu TN.cz Peltův odvokát Bronislav Šerák.
Pelta musí nejpozději 6. října nastoupit k výkonu nepodmíněného trestu na pět a půl roku za nezákonnou manipulaci s dotacemi do sportovního prostředí. Trest si odsedí ve věznici v Liberci.
Necelé tři týdny před nástupem ale bývalý šéf Jablonce musel být hospitalizován.
„Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování. Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do nemocnice, které nejsem oprávněn komentovat,“ řekl pro Nova Sport jeho advokát Šerák.
Ten zároveň potvrdil, že by Pelta měl nastoupit do plánovaného data. „Dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme,“ prohlásil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu