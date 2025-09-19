Předplatné

Před nástupem do vězení hospitalizace. Pelta musel do nemocnice, skončil na JIP

Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Miroslav Pelta byl krátce před nástupem trestu hospitalizován v nemocnici v Jablonci nad Nisou. S informací přišel server PrahaIN. „Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování,“ potvrdil webu TN.cz Peltův odvokát Bronislav Šerák.

Pelta musí nejpozději 6. října nastoupit k výkonu nepodmíněného trestu na pět a půl roku za nezákonnou manipulaci s dotacemi do sportovního prostředí. Trest si odsedí ve věznici v Liberci.

Necelé tři týdny před nástupem ale bývalý šéf Jablonce musel být hospitalizován.

„Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování. Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do nemocnice, které nejsem oprávněn komentovat,“ řekl pro Nova Sport jeho advokát Šerák.

Ten zároveň potvrdil, že by Pelta měl nastoupit do plánovaného data. „Dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme,“ prohlásil.

