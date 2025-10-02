Pelta žádá soud o odklad nástupu do vězení. Je v nemocnici, právník vysvětluje
Miroslav Pelta už týden leží v nemocnici. Byl hospitalizován v poměrně vážném stavu. Ve čtvrtek poslal žádost o odklad nástupu do vězení, jehož termín byl soudem stanoven na pondělí 6. října. „Cílem není dlouhodobé odložení trestu nebo dokonce jeho vyhnutí se, žádáme jen o odklad v řádu dnů,“ vyjádřil se pro deník Sport Bronislav Šerák, právní zástupce Pelty.
V pondělí měl Miroslav Pelta nastoupit do liberecké věznice a dle pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze zde strávit pět a půl roku. Jenže bývalý majitel fotbalového Jablonce leží v Ústřední vojenské nemocnici a ve čtvrtek poslal k pražskému městskému soudu žádost o odklad nástupu do vězení. Jako první o tom informovaly Seznam Zprávy.
Peltu v poslední době sužují zdravotní komplikace. Na jednotce intenzivní péče strávil týden už v první polovině září, a to v jablonecké nemocnici. Doma pobyl jen pár dní, aby ke konci září musel být znovu hospitalizován. Zdroje redakce hovoří o tom, že v poměrně vážném stavu. Tentokrát byl převezen na specializované pracoviště do pražské ÚVN.
„Od pětadvacátého září je Miroslav Pelta hospitalizován, došlo k nějakým komplikacím, ale více se ke zdravotnímu stavu klienta nechci, a ani nemohu vyjadřovat,“ řekl Sportu právní zástupce Bronislav Šerák. „Dnes (ve čtvrtek) jsem obdržel aktuální dokumentaci o zdravotním stavu klienta, na jehož základě jsme rozhodli podat žádost o odklad výkonu trestu,“ doplnil.
O schválení, či zamítnutí by měl městský soud rozhodnout nejpozději do pondělí. Jestliže žádosti o odklad nevyhoví, případně do termínu nástupu nerozhodne, musel by Pelta nastoupit k výkonu trestu. Vzhledem ke zdravotnímu stavu by byl převezen do Vězeňské nemocnice.
„My ale žádáme o odklad pouze v řádu dnů. Účelem není oddalování trestu o týdny a měsíce. Jen chceme, aby Miroslav Pelta byl schopen nastoupit do výkonu trestu bez významných zdravotních rizik,“ vysvětlil Bronislav Šerák. O odklad žádal bývalý předseda Fotbalové asociace ČR už v době, kdy ležel v nemocnici v Jablonci. Tehdy neúspěšně.
Dovolání jako další možnost
Zároveň Pelta, ale i spoluodsouzená Simona Kratochvílová, tento týden podali dovolání k Nejvyššímu soudu s tím, aby jim výkon trestu odložil do doby, než o dovolání rozhodne. Jen pro vysvětlení, dovolání je mimořádný opravný prostředek, jímž lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu v civilním i trestním řízení. Dovolací soud může, pokud k tomu shledá závažné důvody, odložit jeho vykonatelnost. Rozhodnout o dovolání by Nejvyšší soud měl zhruba v řádu týdnů, maximálně měsíců.
Pelta vzhledem ke své trestní kauze na konci srpna prodal FK Jablonec. Na prodeji se dohodl s podnikatelem Jakubem Střeštíkem, spoluvlastníkem a šéfem firmy Skayo Capital, která se zabývá výkupem podílů na nemovitostech.
Je možné, že celých pět a půl roku Miroslav Pelta ve věznici nestráví. V případě příkladného chování se může stát, že dojde k podmíněnému upuštění od výkonu zbytku trestu po odpykání poloviny trestu. To by v Peltově případě znamenalo po dvou letech a devíti měsících, tedy přibližně v červenci 2028. Nyní to vypadá, že o něco později.