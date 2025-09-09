Sexy manažerka nároďáku Doležalová: Dostala padáka?
„Moje nejmilovanější Wolfgangsee. Happy Denda ve svém přirozeném prostředí,“ píše půvabná plavovláska k fotkám. Fajn, má Horní Rakousy velmi ráda, ale…
Neměla by být právě teď někde jinde? Svazová PR manažerka Denisa Doležalová (30) s mikrofonem poctivě obrážela všechny akce reprezentací. Od mužského áčka přes jednadvacítku až po ženy. A najednou, zrovna když jsou v akci chlapi i »Lvíčata «, je na toulkách po Salcbursku a pak, po návratu domů, na nedělním videu peče v troubě své oblíbené rohlíky.
Fanoušky samozřejmě napadá, jestli se jejich múza nestala onou pověstnou třískou létající směrem ven při kácení lesa, jež na Strahově probíhá. Jako technický ředitel Brabec či mluvčí nároďáku Šedivý. Jeho nástupce Martin Bergman odmítl Denisu se záhadnou omluvou komentovat: „Nezlobte se, ale nejsem oprávněn se k tomu vyjadřovat.“
Nový šéf komunikace FAČR a ředitel PR sekce, tudíž její nadřízený, Milan Štěrba nebral telefon a nereagoval ani písemně. Sama Doležalová Blesku tajemně napsala: „Zavolejte, prosím, v říjnu.“ To už bude mít po výpovědní lhůtě?