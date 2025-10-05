Kdo si nenechal ujít derby: Smetánka na Letné!
Je Mezinárodní den učitelů. Jenže zatímco kantoři drží celostátní neděli, celebrity si v Bubenči drtí palce a ničí hlasivky. Hráje se přece derby!
Někteří vyrazili pěšky, jiní v luxusu čtyř kol. Rodina ikony a ředitele Sparty Rosického, který v sobotu slavil 45. narozeniny, měla zřejmě rozlítaný podvečer. Manželka Radka, mamka Eva i táta Jiří přiběhli každý sólo.
Po svých putovala slavná ekipa rudých Chovanec, Siegl, Novotný, Straka i Lavička s manželkou. Stejně jako legendy sešívaných Kuka s Kalivodou v doprovodu doyena tuzemských agentů Pasky.
Střevíce taky prošlápli moderátor Bouček a tenisový mág Štěpánek. Zato předseda FAČR Trunda šetřil nohy a nechal se dovést na Letnou v nablýskané káře značky Aston Martin.
VIP lóži ale kralovala legendární Jiřina Bohdalová. Nestorka herecké branže je na Letné jako doma a letos na jaře dala dokonce derby přednost před galavečerem předávání Českých lvů.