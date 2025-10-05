Kdo si nenechal ujít derby: Smetánka na Letné!

Autor: nem
Kdo všechno si nenechal ujít derby pražských »S«?
Libor Bouček vzal na Letnou i synka.
Radek Štěpánek si zazpíval i sparťanskou hymnu.
Jiřina Bohdalová vyhlíží začátek zápasu.
Tradičně dorazil i Jozef Chovanec.
Už je čas, pane rozhodčí...
Vítězslav Lavička přichází na Letnou.
Jiřina Bohdalová je na Letné jako doma.
Nechyběly legendy sešívaných Kuka s Kalivodou v doprovodu doyena tuzemských agentů Pasky.
Horst Siegl nemohl chybět.
Horst Siegl v hledišti.
David Trunda s tenisovou legendou Radkem Štěpánkem.
Maminka Tomáše Rosického přichází na Letnou.
Vratislav Lokvenc také nemohl na Letné chybět.
Pavel Horváth přišel v dobrém rozmaru.
Ppředseda FAČR Trunda dorazil v nablýskané káře značky Aston Martin.
Manželka sparťanského šéfa Radka Rosická.
Šéf českého fotbalu Trunda.
Jiřina Bohdalová byla hvězdou VIP zóny.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Jiřinka Bohdalová ve VIP lóži.
Libor Bouček je velký sparťan.

Je Mezinárodní den učitelů. Jenže zatímco kantoři drží celostátní neděli, celebrity si v Bubenči drtí palce a ničí hlasivky. Hráje se přece derby!

Někteří vyrazili  pěšky, jiní v luxusu čtyř kol. Rodina ikony a ředitele Sparty Rosického, který v sobotu slavil 45. narozeniny, měla zřejmě rozlítaný podvečer. Manželka Radka, mamka Eva i táta Jiří přiběhli každý sólo.

Po svých putovala slavná ekipa rudých Chovanec, Siegl, Novotný, Straka i Lavička s manželkou. Stejně jako legendy sešívaných Kuka s Kalivodou v doprovodu doyena tuzemských agentů Pasky.

Střevíce taky prošlápli moderátor Bouček a tenisový mág Štěpánek. Zato předseda FAČR Trunda šetřil nohy a nechal se dovést na Letnou v nablýskané káře značky Aston Martin.

VIP lóži ale kralovala legendární Jiřina Bohdalová. Nestorka herecké branže je na Letné jako doma a letos na jaře dala dokonce derby přednost před galavečerem předávání Českých lvů.

