Debakl od olympijských vítězek. Házenkářky už bez šance na postup padly na MS s Norskem
České házenkářky v druhém ze tří utkání osmifinálové skupiny na mistrovství světa utrpěly debakl 14:37 s olympijskými vítězkami Norkami. Největší favoritky na zlato rozhodly v Dortmundu už v prvním poločase, který vyhrály 18:8. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého již v předchozím průběhu šampionátu ztratily naději na postup do čtvrtfinále, v závěrečném zápase se v neděli utkají s Jižní Koreou.
Národní tým utrpěl od Norska podobně vysoký debakl jako na konci září na přípravném turnaji v Chebu, kde úřadujícím evropským šampionkám podlehl 15:37. Češky naposledy daly v jednom utkání tak málo branek před čtyřmi lety na mistrovství světa při porážce 14:29 od Dánska.
Národní tým má na turnaji bilanci čtyř proher a jediného vítězství nad outsiderem Kubou. Proti Korejkám bude bojovat o to, aby ve své šestičlenné osmifinálové skupině neskončil poslední.
Česko - Norsko 14:37 (8:18)
|1.
|Norsko
|4
|4
|0
|0
|141:78
|8
|2.
|Brazílie
|4
|4
|0
|0
|123:100
|8
|3.
|Angola
|4
|2
|0
|2
|107:111
|4
|4.
|Švédsko
|4
|2
|0
|2
|116:120
|4
|5.
|Korea
|4
|0
|0
|4
|94:132
|0
|6.
|Česko
|4
|0
|0
|4
|84:124
|0