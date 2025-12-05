Debakl od olympijských vítězek. Házenkářky už bez šance na postup padly na MS s Norskem

Předplatné

České házenkářky v druhém ze tří utkání osmifinálové skupiny na mistrovství světa utrpěly debakl 14:37 s olympijskými vítězkami Norkami. Největší favoritky na zlato rozhodly v Dortmundu už v prvním poločase, který vyhrály 18:8. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého již v předchozím průběhu šampionátu ztratily naději na postup do čtvrtfinále, v závěrečném zápase se v neděli utkají s Jižní Koreou.

Národní tým utrpěl od Norska podobně vysoký debakl jako na konci září na přípravném turnaji v Chebu, kde úřadujícím evropským šampionkám podlehl 15:37. Češky naposledy daly v jednom utkání tak málo branek před čtyřmi lety na mistrovství světa při porážce 14:29 od Dánska.

Národní tým má na turnaji bilanci čtyř proher a jediného vítězství nad outsiderem Kubou. Proti Korejkám bude bojovat o to, aby ve své šestičlenné osmifinálové skupině neskončil poslední.

Česko - Norsko 14:37 (8:18)

1.Norsko4400141:788
2.Brazílie4400123:1008
3.Angola4202107:1114
4.Švédsko4202116:1204
5.Korea400494:1320
6.Česko400484:1240

